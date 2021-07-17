"Готовьтесь к худшему": 8-летний Иван более двух недель провел на ИВЛ из-за ковида

Сейчас парень уже почти восстановился и вернулся к привычной жизни. Очень благодарен врачам

Иван 15 дней провел на ИВЛ. Скриншот с видео

8-летний Иван, пациент Ивано-Франковской больницы, 15 дней провел на искусственной вентиляции легких, трижды его пытались отсоединить от аппарата – новые штаммы коронавируса более опасны, потому более агрессивны, говорится в новостях "Сегодня".

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После перерыва в два месяца Ваня вернулся к игре на фортепиано и остальным привычным делам. Несколько месяцев назад с тяжелым течением ковида мальчика доставили в областную детскую больницу в Ивано-Франковске. Матери говорили – готовьтесь к худшему.

"Это был один из первых случаев, когда ребенок к нам попал с коронавирусом, и клиника, и состояние ребенка ухудшалось на глазах", – вспоминает анестезиолог Наталья Курлищук.

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Дыхательная недостаточность росла, по результатам КТ обнаружили 75% поражения легких. Иванка подсоединили к аппарату ИВЛ. С помощью медикаментов, оборудования, жажды ребенка к жизни, медики смогли ему помочь. Эта невероятная история опубликована на портале Фонда Рината Ахметова в рамках национальной акции "Спасибо медикам". Интернет-площадка – лишь маленькая часть большой благотворительной программы "Ринат Ахметов – спасение жизней".

"Многие дети были на искусственной вентиляции легких благодаря Фонду Ахметова. Все ребята с аппарата сняты, благодаря хорошему качественному аппарату экспертного класса, который нам был вовремя подарен", – отмечает генеральный директор Ивано-Франковской областной детской больницы Тарас Мельник.

Экспресс-тесты, защитные костюмы, более 200 аппаратов ИВЛ получили около полсотни больниц Украины. Медиков, которые ежедневно спасают чьи-то жизни, в Фонде Рината Ахметова также отметили. Передали подарки – массажные кресла, кофе-машины – все, что нужно для отдыха.

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Ваня сейчас почти окончательно восстановился и очень благодарен врачам, которые его поставили на ноги. Подробности в сюжете: