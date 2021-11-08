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Зник і не виходив на зв'язок. Заступника директора Львівського історичного музею знайшли мертвим (фото)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
8 листопада, 09:55
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Сілецький 6 листопада поїхав із дому у Винниках. Він прямував до Тернополя
Сілецький 6 листопада поїхав із дому у Винниках
Сілецький 6 листопада поїхав із дому у Винниках / Фото: Колаж: Сьогодні

Заступника директора Львівського історичного музею Юрія Силецького, який зник 6 листопада, виявили мертвим.

Про це повідомила заступник директора Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького Леся Гарасим у Facebook.

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"Нас, здавалося б, цілий Всесвіт – а як миттєво применшували від цієї новини... Дорогі друзі, знайомі, рідні – всі, хто знає Юрія Сілецького. Він пішов у засвіти. На жаль. Подробиць поки немає. І чи потрібно...", – йдеться у повідомленні.

З 6 листопада загиблий не виходив на зв'язок ні з ким. 38-річного чоловіка оголосили у розшук 7 листопада.

Сілецького знайшли в авто. На місці події працювали правоохоронці. У загиблого залишилася дружина та двоє дітей.

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У Києві знайшли мертвим дипломата

У Києві 16 жовтня виявили мертвим 60-річного дипломата. Ім'я загиблого правоохоронці не розголошують, але ЗМІ пишуть, що то був Віктор Крижановський. Тіло чоловіка виявили на дачі на Осокорках.

Хто виявив тіло

До чергової частини столичного главку зателефонувала жінка і повідомила, що в будинку на вулиці Садовій виявила тіло чоловіка без ознак життя. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група районного та Головного управлінь поліції, криміналістична лабораторія та оперативні співробітники.

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Тіло чоловіка виявила хатня робітниця. Вона якраз прийшла прибирати в будинку.

Як розповів начальник Дарницького управління поліції Олександр П’ятниківський, правоохоронці опитали сусідів та робітницю, яка допомагала чоловікові по господарству.

"Сьогодні зранку приходить сусідка моя з крайнього будиночка і каже: "Трохимович, ти знаєш що? Убили",каже сусід.

Він додав, що жодного шуму вночі ніхто не чув.

Як настала смерть

"Ми попередньо з'ясували, що чоловік упав зі сходів у власному будинку, де проживав сам. Потім він підвівся та попрямував до кімнати на другому поверсі, де вже без ознак життя його виявила хатня робітниця. Згідно з висновком судово-медичного експерта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми", - розповіла Анна Зубрєва з поліції Києва.

Раніше ми писали:

  • У Києві помер депутат Поляков. Він сів у таксі, несподівано йому стало зле, і він помер – його не змогла відкачати навіть "швидка допомога". За результатами розтину тіла, смерть настала через гостру коронарну недостатність, гостру ішемічну хворобу серця. Лікар-кардіолог розповів нам докладніше про причини смерті нардепа.
  • Стало відомо, що перед смертю нардеп був у ресторані з помічником нардепа Анни Скороход Русланом Джамбулатовим, який нібито і посадив Полякова в таксі. Пізніше стало відомо, що в крові померлого Антона Полякова знайдені алкоголь і метадон.
  • Експерти зазначають, що Поляков не став би вживати метадон з власної волі, а ось отруїти його могли. Опіат, що токсикологи нібито виявили в крові нардепа, спричиняє ті самі симптоми, які спостерігалися у Полякова перед смертю.

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