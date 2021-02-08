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Через снігопад на Львівщині обмежують рух, у Львові скасовують авіарейси

8 лютого, 00:11

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Рух вантажівок призупинено до 3:00 ночі

У Львівській області у зв'язку зі снігопадами з 22:00 неділі, 7 лютого, запровадили обмеження руху вантажного транспорту на автомобільних дорогах державного значення.

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Про це йдеться в повідомленні МВС України в Telegram.

Обмеження поки вводиться на п'ять годин – до 3:00 8 лютого великоваговий транспорт скеровують в певні місця відстою і на стоянки АЗС для безпеки дорожнього руху та забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки.

Рух тимчасово обмежено на таких дорогах :

  • М-06 Київ – Чоп км 432+877 – км 622+256;
  • М-10 Львів – Краковець;
  • М-11 Львів – Шегині;
  • М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська;
  • західний обхід міста Львова;
  • під’їзд до міста Львова;
  • Н-09 Мукачеве – Львів.

Водночас у міжнародному аеропорту "Львів" повідомили про перенесення через погодні умови рейсів зі Львова до Стамбула (Туреччина) і Дортмунда (Німеччина).

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Так, через метеоумови в Дортмунді з 7 на 8 лютого перенесений рейс WizzAir – WZZ6761 / 6762 Львів – Дортмунд – Львів :

  • WZZ6761 LWO-DTM – виліт зі Львова о 16 год. 40 хв., приліт у Дортмунд о 18 год. 50 хв.;
  • WZZ6762 DTM-LWO – виліт із Дортмунда о 19 год. 16 хв., приліт до Львова о 21 год. 15 хв.

А авіакомпанія Pegasus Airlines перенесла рейси зі Львова до Стамбула, рейси PGT420/421 компанія буде виконувати 8 лютого за таким графіком:

В тренді
Одним абзацом. Загострення на Донбасі
  • PGT7420 Стамбул-Львів – виліт зі Стамбула о 9 год. 30 хв., приліт до Львова о 11 год. 30 хв .;
  • PGT7421 Львів – Стамбул – виліт зі Львова о 12 год. 30 хв., приліт у Стамбул в 14 год. 30 хв.

Рейси THY0443 / THY0444 Стамбул – Львів – Стамбул і WRC164 Львів – Бориспіль скасували.

Нагадаємо, в Німеччині в неділю, 7 лютого, снігопад паралізував роботу залізничного та автомобільного транспорту, призупинено сполучення з Нідерландами.

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