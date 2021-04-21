Транзитне кільце навколо Львова – будівельники зводять міст через Желдець (фото, відео)

У Львівській області триває будівництво мостового переходу – як проходять роботи – фото і відео будівництва

Навколо Львова за президентською програмою "Велике будівництво" створюють транзитне кільце, яке змінить логістичну карту області.

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В Укравтодорі показали, як зводять мостовий перехід на одній з ділянок проєкту.

"Мостовики вже провели монтаж та обмонолічування (Заповнення розчином конструкцій, – Ред.) балок на мості через річку Желдець на автомобільній дорозі Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка", – повідомляє прес-служба відомства.

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Цей мостовий перехід буде відповідати європейським стандартам. Його розширять до восьми метрів, а довжина досягне 25 метрів.

Дорога Т-14-25, частиною якої є переправа, поєднує Жовківській та Кам’яно-Бузький райони Львівщини. Вона зв’язує дві траси: Тернопіль – Львів – Рава-Руська та Львів – Радехів – Луцьк. Тому капітальний ремонт і реконструкція шляху важливі для регіону, особливо з урахуванням того, що подекуди на дорозі взагалі немає покриття.

Цього року реконструюють 25,5 км. Роботи виконує "Онур Конструкціон Інтернешнл".

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Нагадаємо, раніше на Закарпатті почалася "Велике будівництво" важливої дороги, яка стане альтернативою трасі Київ – Чоп.

Крім того, ми писали, звідки візьмуть кошти на "Велике будівництво" в Україні.

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