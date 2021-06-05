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Карпати сколихнув землетрус

5 червня, 08:00

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Рятувальники повідомили про підземний поштовх в Івано-Франківській області – негативних наслідків не спостерігається

У селі Манява Богородчанського району вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2 за шкалою Ріхтера, жертв і постраждалих немає

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Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Звернень від громадян в ДСНС не надходило", – йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Криму через землетрус були пошкоджені водоводи в Керчі. Ремонт зайняв майже місяць.

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Карпати сколихнув землетрус

Також нагадаємо, в січні на заході України зафіксували землетрус. Рятувальники додали, що землетрус такої потужності людиною на поверхні не відчувається.

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