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Коли у Львові розпочнеться опалювальний сезон – дата

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
8 жовтня, 12:50
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Тепло вже будуть отримуватимуть відразу всі категорії населення в місті
Зараз всі будинки будуть готові до подачі тепла / Колаж "Сьогодні"
Зараз всі будинки будуть готові до подачі тепла / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 11 жовтня, у Львові розпочнеться опалювальний сезон. З сьогоднішнього дня в місті вночі починаються похолодання , Прогнозують -1. Така погода буде всі вихідні.

Про це повідомляє міськрада Львова.

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Кому стане тепліше

Тепло отримають всі категорії споживачів – школи, садочки, лікарні та населення. На сьогодні будинки готові до подачі тепла, акти готовності підписані, системи заповнені водою, проведена повірка лічильників.

"Хочемо, щоб до вівторка всі були з теплом. Але, можливо, цей процес триватиме до середи ", – розповіли в міськраді.

Опалювальний сезон в Україні

В Україні 7 жовтня вже стартував опалювальний сезон. Першими почали обігрівати столичні школи, садки та лікарні.

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" З початку цього тижня теплопостачальні підприємства Києва почали подавати тепло в лікарні, дитячі сади і школи. З огляду на погодні умови, ми вже за лічені дні можемо почати опалювальний сезон для житлових будинків ", – сказав мер Києва Віталій Кличко.

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