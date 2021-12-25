Коко Шанель в Україні: на честь модельєра назвали вулицю у селі на Волині (відео)

За добу село прославилося завдяки одній табличці

Другий день у селі під Луцьком лише розмов про Коко Шанель. Колаж "Сьогодні"

На честь відомого модельєра назвали вулицю у волинському селі. Це рішення депутатів шокувало мешканців. Що насправді спричинило таку гучну назву — з'ясував Володимир Миколайчук.

Деталі

Другий день у селі під Луцьком лише розмов про Коко Шанель. Іменем кутюр'є офіційно назвуть нову вулицю. Рішення підтримали майже всі депутати громади. Люди ніяк не зрозуміли, чому Струмівці припала така честь.

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"Я – за українське! У нас багато знаменитостей, і героїв багато, і взагалі розумних людей у ​​нас багато, щоб вулицю назвати", – сказала мешканка села Тетяна Сергійчук.

Деякі мешканці навпаки – новації вітають. Адже за добу Струмівка уславилася завдяки одній табличці. Керівник громади визнає, що село ніяк не має відношення до кутюр'є, але ім'я Шанель привабить сюди нових мешканців.

"Звернувся забудовник та жителі. Кажу, що вони хочуть люди, то для нас закон. Подобається їм так – будь ласка, питань немає", – сказав голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк.

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Згодом пройтися вулицею Коко Шанель зможуть не всі. Тут будують п'ять елітних будинків. Доступ матимуть лише власники житла. Решту вуличок комплексу поруч обіцяють назвати вже на честь відомих українців та волинських діячів. Назви, найімовірніше, вибиратимуть на конкурсі серед мешканців громади.

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