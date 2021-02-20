Коронавірус на Івано-Франківщині: встановлюють карантинні блокпости (карта)

В Івано-Франківській області через спалах коронавірусу встановлюють карантинні блокпости. Також вводять особливий режим в'їзду і виїзду з області.

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Про це повідомляє РБК-Україна.

На території області працюватимуть 16 карантинних пунктів, з яких п'ять – у цілодобовому режимі.

"Встановити на в'їздах і виїздах з окремих населених пунктів області карантинні пункти (пости) для обмеження поширення коронавірусной хвороби COVID-19. Установити особливий режим в'їзду і виїзду з окремих населених пунктів області громадян і транспортних засобів, організувати моніторинг стану здоров'я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури", – йдеться в протоколі регіональної комісії ТЕБ та НС.

Блокпости встановлять в Івано-Франківську – на автодорозі Н-10, біля АЗС на автодорозі Н-09 біля ресторану "Лелеч" і в селі Черніїв.

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У Надвірнянському районі блокпости виставляють в селищі Делятин і в селі Яблуниця на дорозі Н-09.

Раніше ми писали, що на Прикарпатті розгортають мобільний госпіталь для хворих коронавірусом.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що в Україні не встановлюватимуть мобільні госпіталі для лікування пацієнтів з COVID-19. За його словами, в цьому немає необхідності.

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