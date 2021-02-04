Кошмарив 11 країн: тернопільський хакер створив програму для крадіжки даних банків

В Австралії 50% усіх хакерських атак у 2019 році були за допомогою його сервісу

Правоохоронці припинили діяльність одного з найбільших у світі сервісів для атак на фінансові установи різних країн. Його розробив хакер з Тернопільської області.

Реклама

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідчих, програма націлена на сайти банків і їх клієнтів. Він міг контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на ресурсах і вводили свої платіжні дані. Для демонстрації і продажу своїх розробок він створив інтернет-магазин у DarkNet.

Від хакерських атак постраждали банки Австралії, Іспанії, США, Італії, Чилі, Нідерландів, Мексики, Франції, Швейцарії, Німеччини і Великобританії. Збитки сягають десятків мільйонів доларів.

Реклама

Більше 50% всіх фішингових атак у 2019 році в Австралії здійснили саме за допомогою розробки тернопільського хакера.

В тренді Поскаржився на сусідів та отримав штраф: у Луцьку копи покарали чоловіка

У Тернопільській області копи провели п'ять обшуків та вилучили техніку, телефони і жорсткі диски. Встановлено понад 200 покупців шкідливої програми. Імовірно, хакер не тільки збував свою продукцію по всьому світу, а й надавав техпідтримку.

Зараз вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру.

Нагадаємо, у Полтаві спіймали хакера, який списував і додавав городянам борги по ЖКГ.

Реклама

Також "Сьогодні" розбиралися, як працюють кіберзлочинці в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама