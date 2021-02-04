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Кошмарив 11 країн: тернопільський хакер створив програму для крадіжки даних банків

4 лютого, 14:46

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В Австралії 50% усіх хакерських атак у 2019 році були за допомогою його сервісу

Правоохоронці припинили діяльність одного з найбільших у світі сервісів для атак на фінансові установи різних країн. Його розробив хакер з Тернопільської області.

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Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідчих, програма націлена на сайти банків і їх клієнтів. Він міг контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на ресурсах і вводили свої платіжні дані. Для демонстрації і продажу своїх розробок він створив інтернет-магазин у DarkNet.

Від хакерських атак постраждали банки Австралії, Іспанії, США, Італії, Чилі, Нідерландів, Мексики, Франції, Швейцарії, Німеччини і Великобританії. Збитки сягають десятків мільйонів доларів.

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Більше 50% всіх фішингових атак у 2019 році в Австралії здійснили саме за допомогою розробки тернопільського хакера.

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У Тернопільській області копи провели п'ять обшуків та вилучили техніку, телефони і жорсткі диски. Встановлено понад 200 покупців шкідливої програми. Імовірно, хакер не тільки збував свою продукцію по всьому світу, а й надавав техпідтримку.

Зараз вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру.

Нагадаємо, у Полтаві спіймали хакера, який списував і додавав городянам борги по ЖКГ.

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Також "Сьогодні" розбиралися, як працюють кіберзлочинці в Україні.

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