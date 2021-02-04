Кошмарил 11 стран: тернопольский хакер создал программу для кражи данных банков

Правоохранители пресекли деятельность одного из крупнейших в мире сервисов для атак на финансовые учреждения разных стран. Его разработал хакер из Тернопольской области.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
По данным следователей, программа нацелена на сайты банков и их клиентов. Он мог контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на ресурсах и вводили свои платежные данные. Для демонстрации и продажи своих разработок он создал интернет-магазин в DarkNet.
От хакерских атак пострадали банки Австралии, Испании, США, Италии, Чили, Нидерландов, Мексики, Франции, Швейцарии, Германии и Великобритании. Убытки достигают десятков миллионов долларов.
Более 50% всех фишинговых атак в 2019 году в Австралии осуществили именно с помощью разработке тернопольского хакера.
В Тернопольской области копы провели пять обысков и изъяли технику, телефоны и жесткие диски. Установлено более 200 покупателей вредоносной программы. Предположительно, хакер не только сбывал свою продукцию по всему миру, но и оказывал техподдержку.
Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении.
Напомним, в Полтаве поймали хакера, который списывал и добавлял горожанам долги по ЖКХ.
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