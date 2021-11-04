Аварія АН-12 під Львовом: через два роки слідчі назвали причину трагедії

Трагедія сталася у 2019 році

Розслідування тривало два роки / Колаж "Сьогодні"

Національне бюро з розслідування авіаційних подій назвало причину падіння літака АН-12 у Сокільниках біля Львова. Основними причинами назвали перевтому екіпажу та перевантаженість судна.

Про це пише сайт "Суспільне".

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Які причини падіння літака

Розслідування причин авіакатастрофи, в якій загинули 5 людей, тривало два роки. У своїх висновках комісія вказала, що на момент аварії літак і всі його системи були справними, а керував ним досвідчений екіпаж.

"У ході розслідування ми розглянули щоденний робочий час та час відпочинку екіпажу у період з 27.09.2019 до 04.10.2019. Тут було виявлено невідповідності вимогам наказу. Під час виконання рейсу екіпаж міг бути перевтомленим", – повідомили у Нацбюро.

Також експерти встановили, що згідно з приблизними розрахунками, злітна маса літака могла бути 65 500-67 500 кг, тобто на 6,5 тонн більше за максимально встановлену.

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Що трапилося

Під Львовом сталася аварія вантажного літака Ан-12, що виконував рейс з іспанського Віго до турецького Стамбула. Рано-вранці повітряне судно зникло з радарів, коли перебувало за 14 кілометрів від Міжнародного аеропорту ім. Князя Данила.

Як виявилося, воно не дотягнуло півтора кілометра до смуги, тому в умовах щільного туману та порожніх баків екіпаж змушений був сідати на зарості дерев та чагарників у районі села Сокільники.

На борту Ан-12 перебували сім членів екіпажу та один пасажир. З восьми людей вижили лише троє, у вкрай тяжкому стані їх було доставлено до 8-ї клінічної лікарні швидкої допомоги обласного центру.

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Поліцейські, які обстежили місце катастрофи та траєкторію польоту літака перед падінням, впевнені, що пілот навмисне спрямував машину в чагарники дерев, щоб не врізатися в споруди, багато з яких розташовані в районі аварії. Копи впевнені – льотчик зробив усе можливе, щоби не допустити жертв серед місцевих жителів.

Внаслідок катастрофи загинули п'ятеро людей– обидва пілоти та троє чоловіків, що сиділи найближче до кабіни льотчиків – чартер упав на землю носовою частиною, і тіла двох людей рятувальникам довелося "збирати" по частинах.

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