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Легенда про білу діву і еліксир довголіття: які таємниці приховує Підгорецький замок

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редакторка розділу Україна
12 серпня, 18:20
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Підгорецький замок – це архітектурний пам'ятник, виконаний у стилі пізнього ренесансу з елементами бароко. Замок був зведений у шістнадцятому столітті
Підгорецький замок. Фото: Львівська міська рада
Підгорецький замок. Фото: Львівська міська рада

Підгорецький замок на Львівщині щорічно приваблює туристів з усіх куточків нашої країни і не тільки. Крім історичної спадщини, палац нараховує чимало таємничих сторінок.

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Навколо імені одного з власників замку, політичного діяча Северина Жевуського, і до цього дня йдуть всякі чутки через досить своєрідного захоплення шляхтича, пише 5 канал.

Кажуть, що в своїй таємній алхімічній лабораторії Жевуський займався виготовленням магічного еліксиру довголіття та працював над пошуками філософського каменю для створення золота. Ці експерименти, як і пошук скарбів, вірогідно, були спробами виправити матеріальне становище родини.

Сьогодні в підземеллі замку навіть облаштована стилізована алхімічна майстерня, де в напівтемряві, серед магічних атрибутів, можна зануритись уявою в загадкове замкове минуле.

Легенда про білу діву, або ще про білу даму

Неможливо обійти увагою і розтиражований привид Білої Діви, або ще Білої Пані. Виникнення цього містичного образу пов'язують з реальною драматичною історією, яка відбулася в маєтку в далекі часи.

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Було це 400 років тому. Граф Вацлав Жевуський, багатий та дратівливий, взяв у дружини молодшу за себе на 40 років красуню Марiю. Та погодилась на цей шлюб через зубожіння власної родини. Часто, тікаючи від нелюбого чоловіка в парк, закладений ще родиною Конєцпольських, Марія скаржилася небесам на свою долю.

Дівчина в замку. Фото: vidviday.ua
Дівчина в замку. Фото: vidviday.ua

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Старий же граф ревнував юну красуню до гостей і навіть слуг, випрошуючи її кохання. Одного дня графиня не повернулась з прогулянки. І околицями пішли чутки, що старий чи то вбив дружину, чи то замурував живою, і ще довго було чути її стогін. І тому, як говорить легенда, дівчина століттями ходить замком та благає християнського обряду поховання.

Загадковий силует на фото туристів

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Як переказує місцева легенда, Біла Пані нагадує про свою присутність легким подихом, стогоном, несподіваним вітерцем. Не так давно легенда Підгорецького замку про Білу Пані вважалася лише вигадкою, та під час однієї з фотосесій один із відвідувачів випадково зняв біля підземелля загадковий силует жінки, який не зникав після серії знімків. Досі тут фіксують лише димчасті ефекти на фото, пояснити які ніхто не береться.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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