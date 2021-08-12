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Легенда о белой деве и эликсир долголетия: какие тайны скрывает Подгорецкий замок

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
12 августа, 18:20
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Подгорецкий замок — это архитектурный памятник, выполненный в стиле позднего ренессанса с элементами барокко. Замок был возведен в шестнадцатом веке
Подгорецкий замок. Фото: Львовский городской совет
Подгорецкий замок. Фото: Львовский городской совет

Подгорецкий замок во Львовской области ежегодно привлекает туристов со всех уголков нашей страны и не только. Помимо исторического наследия, дворец насчитывает немало таинственных страниц.

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Вокруг имени одного из владельцев замка, политического деятеля Северина Жевуского, и по сей день идут всякие слухи из-за довольно своеобразного увлечения шляхтича, пишет 5 канал.

Говорят, что в своей тайной алхимической лаборатории Жевуский занимался изготовлением магического эликсира долголетия и работал над поисками философского камня для создания золота. Эти эксперименты, как и поиск сокровищ, вероятно, были попытками поправить материальное положение семьи.

Сегодня в подземелье замка даже обустроена стилизованная алхимическая мастерская, где в полумраке, среди магических атрибутов, можно погрузиться воображением в загадочное замковое прошлое.

Легенда о белой деве, или еще о белой даме

Невозможно обойти вниманием и растиражированный призрак Белой Девы, или еще Белой Дамы. Возникновение этого мистического образа связывают с реальной драматической историей, которая произошла в поместье в далекие времена.

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Было это 400 лет назад. Граф Вацлав Жевуский, богатый и раздражительный, взял в жены красавицу Марию, которая была младше его на 40 лет. И согласилась на этот брак из-за обнищания собственной семьи. Часто, убегая от нелюбимого мужа в парк, заложенный еще семьей Конецпольских, Мария жаловалась небесам на свою судьбу.

Девушка в замке. Фото: vidviday.ua
Девушка в замке. Фото: vidviday.ua

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Старый же граф ревновал юную красавицу к гостям и даже слугам, выпрашивая ее любовь. Однажды графиня не вернулась с прогулки. И по окрестностям пошли слухи, что старик то ли убил жену, то ли замуровал живьем, и еще долго был слышен ее стон. И потому, как гласит легенда, девушка веками ходит по замку и умоляет о христианском обряде погребения.

Загадочный силует на фото туристов

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Как гласит местная легенда, Белая Дама напоминает о своем присутствии легким вздохом, стоном, неожиданным ветерком. Не так давно легенда Подгорецкого замка о Белой Даме считалась лишь вымыслом, и во время одной из фотосессий один из посетителей случайно снял возле подземелья загадочный силуэт женщины, который не исчезал после серии снимков. До сих пор здесь фиксируют лишь дымчатые эффекты на фото, объяснить которые никто не берется.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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