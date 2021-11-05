LOL дня. Львівський депутат малював портрет Путіна під час засідання (відео)

Депутату нудно на засіданнях міськради вже не вперше

Малюнок Юрій Гринів домалював самостійно / Колаж "Сьогодні"

Депутат Львівської міської ради від партії "Європейська солідарність" Юрій Гринів малював портрет президента Росії Володимира Путіна під час засідання у сесійній залі.

Відео інциденту опублікував "24 Канал".

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На телефоні він відкрив картинку з портретом Путіна, а зверху поклав аркуш. Там він змалював контури обличчя. Потім рисунок Юрій Гринів домалював самостійно.

Нудно не вперше

Журналісти зауважили, що депутату нудно на засіданнях не вперше. Раніше він грав у ігри на своєму смартфоні.

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Загін "бабусь Путіна" вимагає закрити Clubhouse

Пенсіонерки з руху "Загони Путіна" вимагають закрити соціальну мережу Clubhouse. Вони впевнені, що вона псує молодь та пропагує наркотики.

Пенсіонери зібралися у дворі одного з будинків. Спочатку про аморальність розповідає одна з них. А потім та інші до неї приєднуються і просять "врятувати молодь".

Бабусі впевнені, що ця соцмережа розбещує, вганяє в розпусту, змушує вчиняти самогубства та заважає спілкуватися.

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