LOL дня. Львівський депутат малював портрет Путіна під час засідання (відео)

Депутат Львівської міської ради від партії "Європейська солідарність" Юрій Гринів малював портрет президента Росії Володимира Путіна під час засідання у сесійній залі.
Відео інциденту опублікував "24 Канал".
Деталі
На телефоні він відкрив картинку з портретом Путіна, а зверху поклав аркуш. Там він змалював контури обличчя. Потім рисунок Юрій Гринів домалював самостійно.
Далі по темі
Нудно не вперше
Журналісти зауважили, що депутату нудно на засіданнях не вперше. Раніше він грав у ігри на своєму смартфоні.
Загін "бабусь Путіна" вимагає закрити Clubhouse
Пенсіонерки з руху "Загони Путіна" вимагають закрити соціальну мережу Clubhouse. Вони впевнені, що вона псує молодь та пропагує наркотики.
Пенсіонери зібралися у дворі одного з будинків. Спочатку про аморальність розповідає одна з них. А потім та інші до неї приєднуються і просять "врятувати молодь".
Бабусі впевнені, що ця соцмережа розбещує, вганяє в розпусту, змушує вчиняти самогубства та заважає спілкуватися.