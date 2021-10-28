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СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

Львівська область увійде до "червоної зони": список обмежень

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
28 жовтня, 13:40
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Це станеться вже 30 жовтня. Нові правила не торкнуться вакцинованих від коронавірусу
Карантин в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Карантин в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Львівська область з 30 жовтня переходить до "червоної зони" карантину . Таким чином, діятиме безліч обмежень.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

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Що забороняється?

Забороняється прийом відвідувачів:

  • сфери громадського харчування (барами, ресторанами, кафе, тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки і замовлень на винос і закладів громадського харчування в аеропортах;
  • у торгово-розважальних центрах;
  • у інших закладах розважальної діяльності;
  • суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення (за винятком аптек, ветеринарних аптек, магазинів побутової хімії і т. д.);

Також забороняється:

  • проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана із виробництвом аудіовізуальних творів;
  • робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
  • проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних, інших) заходів;
  • діяльність ринків, крім продовольчих;
  • відвідання закладів освіти учнями, крім здобувачів дошкільної освіти, учнів 1-4-х класів;
  • посадка пасажирів в автомобільний або залізничний транспорт, який забезпечує сполучення між регіонами;
  • проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації;
  • робота підвісних канатних доріг;
  • діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (готелів, хостелів і т д.).

Кого обмеження не торкнуться?

Обмеження не діють, якщо є:

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  • негативний результат COVID-тесту, проведеного не більше як за 72 год (крім тих, які не досягли 18 років);
  • документ, що підтверджує проведення повного курсу вакцинації (COVID-сертифіката);
  • довідка, що свідчить про одужання від COVID-19.

В Україні розширюється "червона зона". Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні розширюється "червона зона". Фото: колаж "Сьогодні"

Статистика коронавірусу на сьогодні

Минулої доби, 27 жовтня, в Україні зафіксували 26 071 новий випадок COVID-19. Це на 3497 випадків більше, ніж добою раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 851 804 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 576 жителів України (всього – 66 204). Вилікувати вдалося 2 411 711 інфікованих (10 006 – за останню добу).

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"Червона зона"

До "червоної зони" карантину в Україні натепер входять області:

  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Одеська
  • Сумська
  • Херсонська
  • Рівненська
  • Миколаївська

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