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Масова ДТП на Тернопільщині: постраждала дівчинка-підліток (фото)

30 квітня, 15:20

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

На трасі у Тернопільській області не розминулися автомобілі – правоохоронці проводять перевірку – подробиці аварії

У Тернопільській області зіткнулися чотири автомобілі. Внаслідок аварії постраждала неповнолітня пасажирка. Її госпіталізували в хірургічне відділення.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, ДТП сталася на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка, у напрямку села Смиківці.

Відомо, що водій автомобіля Skoda, який рухався з Тернополя на Хмельницький, увімкнувши лівий покажчик повороту, зупинився перед маневром. В цей час позаду їхав ВАЗ-2108. Він також зупинився за Skoda.

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Однак водій транспортного засобу Ford Transit не вибрав безпечну дистанцію та врізався у "ВАЗ". Після цього легківку викинуло на смугу зустрічного руху і вона в'їхала в Toyota Rav 4.

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У всіх водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Проводиться перевірка.

Раніше ми повідомляли, що в Рівненській області сталася масштабна ДТП – зіткнулися п'ять автомобілів, є постраждалий.

Також нагадаємо, під Києвом на трасі зіткнулися п'ять машин.

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