Мер міста в Івано-Франківській області помер від COVID-19

Його не стало увечері напередодні Різдва

Мер міста Долина Калуського району Івано-Франківської області Володимир Гаразд помер після тривалої хвороби.

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"З глибоким сумом повідомляємо, що в тиху годину Святвечора, 6 січня 2021 року Божого, помер багаторічний мер міста Долини Володимир Гаразд", – йдеться в повідомленні пресслужби Долинської міськради.

Зазначається, що він довго і мужньо боровся з хворобою.

Відомо, що 18 грудня у Володимир Гаразд, був діагностований COVID-19, з 25 грудня він перебував у реанімації.

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Зазначимо, Володимир Гаразд – український громадсько-політичний діяч, у 2006-2020 роках був міським головою Долини, Івано-Франківська область, з 2007 по 2019 рік – президент асоціації Енергоефективні міста України.

Раніше ми повідомляли, що в грудні помер мер Харкова Геннадій Кернес через ускладнення коронавірусної хвороби.

Також нагадаємо, новообраний мер Конотопа помер від коронавірусу. Напередодні політик повідомляв про стабілізацію стану здоров'я.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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