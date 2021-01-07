Мер міста в Івано-Франківській області помер від COVID-19

Мер міста Долина Калуського району Івано-Франківської області Володимир Гаразд помер після тривалої хвороби.
"З глибоким сумом повідомляємо, що в тиху годину Святвечора, 6 січня 2021 року Божого, помер багаторічний мер міста Долини Володимир Гаразд", – йдеться в повідомленні пресслужби Долинської міськради.
Зазначається, що він довго і мужньо боровся з хворобою.
Відомо, що 18 грудня у Володимир Гаразд, був діагностований COVID-19, з 25 грудня він перебував у реанімації.
Зазначимо, Володимир Гаразд – український громадсько-політичний діяч, у 2006-2020 роках був міським головою Долини, Івано-Франківська область, з 2007 по 2019 рік – президент асоціації Енергоефективні міста України.
Раніше ми повідомляли, що в грудні помер мер Харкова Геннадій Кернес через ускладнення коронавірусної хвороби.
Також нагадаємо, новообраний мер Конотопа помер від коронавірусу. Напередодні політик повідомляв про стабілізацію стану здоров'я.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк