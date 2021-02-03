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Мер Івано-Франківська запропонував бажаючим зайнятися сексом на ратуші

3 лютого, 14:53

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Руслан Марцінків відреагував на інцидент, який стався днями

Днями в Мережі з'явилося відео, на якому пара займається сексом на міській ратуші Івано-Франківська. Мер міста Руслан Марцінків відреагував на інцидент, запропонувавши всім бажаючим таку можливість за гроші.

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Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами міського голови, така послуга коштуватиме 100 тисяч гривень.

"100 тисяч гривень за заняттям любов'ю на тлі панорами міста! Всі кошти підуть на реставрацію ратуші! Є ідея доручити КП Центр розвитку міста та реакреаціі", – повідомив Марцінків.

Фото: Скріншот з відео в соцмережах
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Фото: Скріншот з відео в соцмережах

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Користувачі соцмережі поставилися до посту досить позитивно і з гумором.

Раніше ми повідомляли, що у Кременчуці пара зайнялася сексом в авто на очах у поліції. Водій не вийшов з авто, закрився і, щоб уникнути відповідальності, почав займатися любов'ю з жінкою, яка сиділа поруч.

Також нагадаємо, очевидець зняв на відео секс в автомобілі ООН. В Організації Об'єднаних Націй почалось розслідування інциденту.

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мер Івано-Франківськ секс ратуша
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