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Мэр Ивано-Франковска предложил желающим заняться сексом на ратуше

3 февраля, 14:53

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Руслан Марцинкив отреагировал на произошедший на днях инцидент

На днях в Сети появилось видео, на котором пара занимается сексом на городской ратуше Ивано-Франковска. Мэр города Руслан Марцинкив отреагировал на инцидент, предложив всем желающим такую возможность за деньги.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам городского главы, такая услуга будет стоить 100 тысяч гривен.

"100 тысяч гривен за занятием любовью на фоне панорамы города! Все средства пойдут на реставрацию ратуши! Есть идея поручить это КП Центр развития города и реакреации", – сообщил Марцинкив.

Фото: Скриншот из видео в соцсетях
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Фото: Скриншот из видео в соцсетях

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Пользователи соцсети отнеслись к посту довольно положительно и с юмором.

Ранее мы сообщали, что в Кременчуге пара занялась сексом в авто на глазах у полиции. Водитель не вышел из авто, закрылся и, чтобы избежать ответственности, начал заниматься любовью с женщиной, которая сидела рядом.

Также напомним, очевидец снял на видео секс в автомобиле ООН. В Организации Объединенных Наций начали расследование инцидента.

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