Мэр Ивано-Франковска предложил желающим заняться сексом на ратуше

Руслан Марцинкив отреагировал на произошедший на днях инцидент

На днях в Сети появилось видео, на котором пара занимается сексом на городской ратуше Ивано-Франковска. Мэр города Руслан Марцинкив отреагировал на инцидент, предложив всем желающим такую возможность за деньги.

Реклама

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам городского главы, такая услуга будет стоить 100 тысяч гривен.

"100 тысяч гривен за занятием любовью на фоне панорамы города! Все средства пойдут на реставрацию ратуши! Есть идея поручить это КП Центр развития города и реакреации", – сообщил Марцинкив.

Реклама Фото: Скриншот из видео в соцсетях В тренде Пожаловался на соседей и получил штраф: в Луцке копы наказали мужчину

Пользователи соцсети отнеслись к посту довольно положительно и с юмором.

Ранее мы сообщали, что в Кременчуге пара занялась сексом в авто на глазах у полиции. Водитель не вышел из авто, закрылся и, чтобы избежать ответственности, начал заниматься любовью с женщиной, которая сидела рядом.

Также напомним, очевидец снял на видео секс в автомобиле ООН. В Организации Объединенных Наций начали расследование инцидента.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама