На Буковині зіткнулися два автомобілі: багато постраждалих, один загиблий (фото)

У селі Недобоївці Дністровського району Чернівецької області зіткнулися автомобілі Opel Astra і Fiat Ducato. Внаслідок ДТП загинула одна людина, ще четверо постраждали.
Як повідомили в пресслужбі ГУНП, 22-річний водій Opel Astra здійснював поворот і зіткнувся з Fiat Ducato, за кермом якого був 31-річний житель Хмельницької області.
У ДТП постраждали водій Opel Astra і четверо його пасажирів віком від 14 до 27 років. Під час надання медичної допомоги помер 20-річний пасажир автомобіля.
На місці ДТП працювали слідчі. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
Раніше ми повідомляли, що у Миколаївській області в ДТП з вантажівкою загинули три людини.
Також нагадаємо, у Луцьку відбулося ДТП з маршруткою, є постраждалі.
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