На Буковині зіткнулися два автомобілі: багато постраждалих, один загиблий (фото)

У селі Недобоївці Дністровського району Чернівецької області зіткнулися автомобілі Opel Astra і Fiat Ducato. Внаслідок ДТП загинула одна людина, ще четверо постраждали.

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Як повідомили в пресслужбі ГУНП, 22-річний водій Opel Astra здійснював поворот і зіткнувся з Fiat Ducato, за кермом якого був 31-річний житель Хмельницької області.

У ДТП постраждали водій Opel Astra і четверо його пасажирів віком від 14 до 27 років. Під час надання медичної допомоги помер 20-річний пасажир автомобіля.

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На місці ДТП працювали слідчі. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

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Раніше ми повідомляли, що у Миколаївській області в ДТП з вантажівкою загинули три людини.

Також нагадаємо, у Луцьку відбулося ДТП з маршруткою, є постраждалі.

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