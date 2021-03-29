Русский
$ 27,97
32,95
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

На Буковині зіткнулися два автомобілі: багато постраждалих, один загиблий (фото)

29 березня, 15:04

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Копи почали розслідування аварії

У селі Недобоївці Дністровського району Чернівецької області зіткнулися автомобілі Opel Astra і Fiat Ducato. Внаслідок ДТП загинула одна людина, ще четверо постраждали.

Реклама

Як повідомили в пресслужбі ГУНП, 22-річний водій Opel Astra здійснював поворот і зіткнувся з Fiat Ducato, за кермом якого був 31-річний житель Хмельницької області.

У ДТП постраждали водій Opel Astra і четверо його пасажирів віком від 14 до 27 років. Під час надання медичної допомоги помер 20-річний пасажир автомобіля.

Реклама

На місці ДТП працювали слідчі. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

В тренді
Вода для Криму: окупанти подають в суд на трьох українців

Раніше ми повідомляли, що у Миколаївській області в ДТП з вантажівкою загинули три людини.

Також нагадаємо, у Луцьку відбулося ДТП з маршруткою, є постраждалі.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

ДТП буковина Чернівецька область постраждалі
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Смерть чоловіка після щеплення від COVID-19 у Чернівцях: у нього виявили коронавірус
Смерть чоловіка після щеплення від COVID-19 у Чернівцях: у нього виявили коронавірусЗахід
Небо чорне від диму: на Закарпатті палали відразу кілька багатоповерхівок (фото і відео)
Небо чорне від диму: на Закарпатті палали відразу кілька багатоповерхівок (фото і відео)Захід
У Чернівцях після COVID-щеплення помер чоловік: що кажуть у МОЗ
У Чернівцях після COVID-щеплення помер чоловік: що кажуть у МОЗУкраїна
Рівне за крок від
Рівне за крок від "червоної зони". У місті посилюють карантинЗахід
Коронавірус розбушувався. До
Коронавірус розбушувався. До "червоної зони" потрапила ще одна область УкраїниЗахід
Простежив аж до будинку: на Закарпатті дрон
Простежив аж до будинку: на Закарпатті дрон "зловив" паліїв сухостою (фото)Захід

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти