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На Буковині трактор розчавив маленьку дитину. Подробиці трагедії

13 травня, 13:10

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Смертельна ДТП сталося в Чернівецькому районі – невинна дитина виявилась придавленою трактором – що говорять в поліції

На Буковині в селі Байраки водій трактора не впорався з керуванням. Внаслідок чого автомобіль перекинувся і придавив 6-річну дівчинку. Вона померла на місці.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП.

Деталі трагедії

Попередньо правоохоронці встановили, що 43-річний житель села Велика Буда Чернівецького району, керуючи трактором, допустив його перекидання.

На місце події виїхали правоохоронці і медики. Однак від отриманих травм дитина, яка перебувала в тракторі, померла на місці.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками порушення правил дорожнього руху.

Раніше ми повідомляли, що під Одесою у смертельній ДТП загинула 7-річна дитина.

Також нагадаємо, у Львівській області в ДТП загинула шестирічна дитина.

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