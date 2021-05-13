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На Буковине трактор раздавил маленького ребенка. Подробности трагедии

13 мая, 13:10

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Смертельное ДТП произошло в Черновицком районе – невинный ребенок оказался придавленным трактором – что говорят в полиции

На Буковине в селе Байраки водитель трактора не справился с управлением. В результате автомобиль перевернулся и придавил 6-летнюю девочку. Она умерла на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.

Детали трагедии

Предварительно правоохранители установили, что 43-летний житель села Большая Буда Черновицкого района, управляя трактором, допустил его опрокидывание.

На место происшествия выехали правоохранители и медики. Однако от полученных травм ребенок, который находился в тракторе, умер на месте.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам нарушения правил дорожного движения.

Ранее мы сообщали, что под Одессой в смертельном ДТП погиб 7-летний ребенок.

Также напомним, во Львовской области в ДТП погиб шестилетний ребенок.

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