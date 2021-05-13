На Буковине трактор раздавил маленького ребенка. Подробности трагедии

На Буковине в селе Байраки водитель трактора не справился с управлением. В результате автомобиль перевернулся и придавил 6-летнюю девочку. Она умерла на месте.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.
Детали трагедии
Предварительно правоохранители установили, что 43-летний житель села Большая Буда Черновицкого района, управляя трактором, допустил его опрокидывание.
На место происшествия выехали правоохранители и медики. Однако от полученных травм ребенок, который находился в тракторе, умер на месте.
По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам нарушения правил дорожного движения.
Ранее мы сообщали, что под Одессой в смертельном ДТП погиб 7-летний ребенок.
Также напомним, во Львовской области в ДТП погиб шестилетний ребенок.