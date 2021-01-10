На очах були сльози: на Львівщині таксист прив’язав собаку до авто і тягнув по трасі

На Львівщині таксист по-звірячому помстився сусідському собаці – прив’язав до авто і тягнув по трасі.

Реклама

Кореспондент "Сьогодні" Оксана Лабойко розшукала шкуродера та дізналася, що йому загрожує та в якому стані собака.

Як розповідають свідки, вони побачили, як позаду автівки волочиться собака, прив’язаний ланцюгом, а зупинятися водій не хотів.

"Ми йому так трошки якби перегородили дорогу і поки чоловік паркував машину і був з дитиною, я просила його, щоб він відв’язав ту собаку і залишив в спокої. Він її відв'язав з ланцюга і просто з тим ланцюгом кинув. Я перший раз бачила таке, в собаки сльози текли", – розповідають свідки.

Чоловік пояснює свої дії тим, що собака погриз йому курей, також намагалася покусати, його матір, тому він таке вчинив. Вбивати його, – запевняє, – не хотів, лише провчити.

Реклама

За знущання із собаки чоловікові тепер загрожує до трьох років обмеження волі.

За словами зоозахисників, пес не їв та не пив два дні. Він тільки стогнав, ймовірно через те, що було передавлене горло.

Після того, як волонтери його вакцинують і стерилізують, шукатимуть чотирилапому нових добрих господарів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама