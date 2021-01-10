На глазах были слезы: на Львовщине таксист привязал собаку к авто и тащил по трассе

На Львовщине таксист по-зверски отомстил соседской собаке – привязал к авто и тянул по трассе.

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Корреспондент "Сегодня" Оксана Лабойко разыскала живодера и узнала, что ему грозит и в каком состоянии собака.

Как рассказывают свидетели, они увидели, как позади машины волочится собака, привязанная на цепь, а останавливаться водитель не хотел.

"Мы ему так немножко перегородили дорогу и пока муж парковал машину и был с ребенком, я просила его, чтобы он отвязал ту собаку и оставил в покое. Он ее отвязал с цепи и просто с той цепью бросил. Я первый раз видела такое, у собаки слезы текли", – рассказывают свидетели.

Мужчина объясняет свои действия тем, что собака погрызла ему кур, также пыталась покусать, его мать, поэтому он такое сделал. Убивать его, – уверяет – не хотел, только проучить.

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За издевательства с собаки мужчине теперь грозит до трех лет лишения свободы.

По словам зоозащитников, пес не ел и не пил два дня. Он только стонал, вероятно из-за того, что было пережато горло.

После того, как волонтеры его вакцинируют и стерилизуют, будут искать четвероногому новых добрых хозяев.

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