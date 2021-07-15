На Львівщині ремонтують найдовшу трасу України – як це виглядає (фото)

"Дорога Єдності" зв'яже схід і захід України

Автомобільну дорогу М-30 Стрий – Ізварине, відому як "Дорога Єдності", відремонтують по всій довжині на Львівщині – загалом через цю область проходить 42 км дороги. Будуть капітально відремонтовані також п'ять мостових переходів. Загалом траса довжиною 1400 км протягнеться через всю країну і з'єднає західні області зі східними.

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Про це повідомила Львівська ОДА. Дорожники почали роботи від кордону Івано-Франківської та Львівської областей і рушили в бік Ходорова. Ремонт триває в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Ремонт траси М-30 в Львівській області

На трасі працюють одразу кілька бригад, залучені 170 одиниць техніки. Вже заасфальтовано в нижньому шарі 12 км, а на двох мостах в Жидачеві і Залісках демонтують зруйновані елементи конструкцій.

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Ремонт траси М-30 в Львівській області

"Дорога Єдності" – це один з важливих інфраструктурних об'єктів не тільки Львівщини, а й країни в цілому, адже дорога Стрий – Ізварине – найкоротший і оптимальний маршрут, яким вже скоро можна буде комфортно добратися від Львівщини до Луганщини", – сказав спікер Служби автомобільних доріг у Львівській області Іван Бондар.

Ремонт траси М-30 в Львівській області

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Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що магістраль М-30 Стрий – Ізварине планується відкрити до 30-ї річниці Незалежності.

А про те, коли в Україні можуть з'явитися платні дороги, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":