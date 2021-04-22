На Львівщині біля будинку утворилося провалля: чому під землю пішов цілий сад

У громаді підозрюють, що обвал могла спровокувати сніжна зима, тепер мешканці бояться дощів

У селі Піски на Львівщині під землю пішов цілий сад. Прірва 25 метрів завширшки та 12 завглибшки утворилася за одну ніч. За кілька метрів від обвалу будинок, в якому живе чоловік, а з іншого боку дорога.

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Чому сталося лихо та наскільки серйозна загроза для інших будинків, з’ясовували "Сьогодні".

Від країв провалля до будинку всього кілька метрів. Проте яма продовжує розростатися. Один зі стовпців, встановлених після обвалу, вже просів. У будинку мешкає чоловік похилого віку. Родичі кажуть, він навіть не чув, коли його сад пішов під землю. Обвалу не чекав ніхто.

"Ввечері приїжджали і помітили, що там немає води, бо там так було ніби мокро, що висохло – оце було дивно", – каже власниця будинку Ольга Волошин.

Нині чоловіка забрав син. У домі відключили газ та електрику. Обвал на цьому місці стався вже удруге. Попереднього разу таке трапилося майже 50 років тому. Село розташоване на карстових порожнинах. Це вже третє масштабне провалля у цьому селі.

У громаді підозрюють: обвал могла спровокувати сніжна зима. Тепер бояться дощів, через які провалля може розростися.

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У райадміністрації вирішили дослідити землю під десятьма будинками, які найближче до провалля, та під сільською дорогою. Чи є нині загроза чергових обвалів у селі, з'ясують геологи. Поки задля безпеки шкільний автобус тимчасово скоротив маршрут.

На будинку зробили контрольні відмітки. Стежитимуть, чи не постраждає сама споруда. Завдані збитки мешканцям в адміністрації обіцяють компенсувати.

Відео: Сьогодні

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