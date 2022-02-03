На Прикарпатті контрабандисти літаком перевозили сигарети до Румунії (відео)

Судно правоохоронці виявили на околиці села Серафинці Коломийського району

У літака немає реєстраційних знаків / Колаж "Сьогодні"

На Івано-Франківщині оперативники затримали "Кукурузник" АН-2, який незаконно перетинав українсько-румунський кордон. Таким чином контрабандисти перевозили цигарки.

Про це повідомляє державна прикордонна служба України.

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Що відомо

Повітряне судно правоохоронці виявили на околиці села Серафинці Коломийського району. Літак щонайменше двічі незаконно перетинав українсько-румунський кордон.

Поки що невідомо, кому належить літак. Він не має реєстраційних знаків. Товар контрабандисти могли доставляти до сусідньої Румунії чи інших країн.

Чи покарають порушників

Про правопорушення, передбачене ст. 334 КК "Порушення правил міжнародних польотів" та ст. 281 ККУ "Порушення правил повітряних польотів", направили повідомлення до поліції Івано-Франківської області.

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Контрабандисти можуть сплатити штраф, отримати обмеження волі або її позбавлення до п'яти років.

Закарпатські контрабандисти тягли сигарети через гору до Румунії

Закарпатські контрабандистипереносили сигарети через гору до Румунії. За один такий "рейс" вони можуть заробити 100-150 €.

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Відео свого проходу через Карпати до Румунії контрабандисти надали журналісту. Стартували вони з району села Ділове у бік румунського кордону та проходили через гору Менчул.

За тиждень чоловіки можуть зробити ще 3-4 ходки. Все залежить від погодних умов та фізичної витривалості.

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