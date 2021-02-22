На Прикарпатті почали роботу карантинні блокпости (фото)

В Івано-Франківській області через спалах COVID-19 працюють 16 карантинних контрольно-пропускних пунктів, на яких несуть службу спільно поліцейські, медики, рятувальники і військові.
Про це повідомила прес-служба поліції області.
"На контрольно-пропускних пунктах правоохоронці і медики здійснюють контроль за дотриманням карантинних обмежень у сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадянам і за необхідності перевіряють документи", – йдеться в повідомленні.
У разі виявлення ознак захворювання людей направлятимуть до медичних установ.
Крім того, правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху, пояснюють їм важливість дотримання карантину і закликають обмежити пересування і виїжджати тільки за гострої потреби.
У поліції підкреслюють, що не блокують, не обмежують і не перешкоджають руху транспорту, а здійснюють контроль і закликають громадян з розумінням поставитися до вимушених заходів.
Як і де працюють пункти
У цілодобовому режимі:
- Івано-Франківськ (автодорога Н-10, Калуське шосе)
- Івано-Франківськ (автодорога Н-09, вул. Галицька)
- с. Черніїв (автодорога Т0906)
- с. Делятин, Надвірнянський район (автодорога Н-09);
- с. Яблуниця, Надвірнянський район (автодорога Н-09).
З 06:00 до 21:00:
- с. Драгомирчани (автодорога Н-09);
- Івано-Франківськ (автодорога Н-18, вул. Тисменицька)
- с. Отинія, Коломийський район (автодорога Н-10);
- с. Іванівці, Коломийський район (автодорога Т-0905)
- с. Мишин, Коломийський район (автодорога Р-24);
- с. Турка, Коломийський район (автодорога місцевого значення);
- с. Корнич, Коломийський район (автодорога Н-10);
- с. Гвіздець, Коломийський район (автодорога Р-24);
- с. Грохолин Ліс, Надвірнянський район (автодорога Н-09);
- с. Цуцилів, Надвірнянський район (автодорога Т-0906)
- смт Ворохта, Надвірнянський район (автодорога Р-24).
Нагадаємо, за словами медиків, ситуація з COVID-19 в Івано-Франківській області критична – у лікарні вперше надходять важкі киснезалежні діти з коронавірусом.
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