На Прикарпатті почали роботу карантинні блокпости (фото)

У поліції стверджують, що не блокують рух

В Івано-Франківській області через спалах COVID-19 працюють 16 карантинних контрольно-пропускних пунктів, на яких несуть службу спільно поліцейські, медики, рятувальники і військові.

Реклама

Про це повідомила прес-служба поліції області.

"На контрольно-пропускних пунктах правоохоронці і медики здійснюють контроль за дотриманням карантинних обмежень у сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадянам і за необхідності перевіряють документи", – йдеться в повідомленні.

У разі виявлення ознак захворювання людей направлятимуть до медичних установ.

Реклама

Крім того, правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху, пояснюють їм важливість дотримання карантину і закликають обмежити пересування і виїжджати тільки за гострої потреби.

У поліції підкреслюють, що не блокують, не обмежують і не перешкоджають руху транспорту, а здійснюють контроль і закликають громадян з розумінням поставитися до вимушених заходів.

Як і де працюють пункти

У цілодобовому режимі:

Івано-Франківськ (автодорога Н-10, Калуське шосе)

Івано-Франківськ (автодорога Н-09, вул. Галицька)

с. Черніїв (автодорога Т0906)

с. Делятин, Надвірнянський район (автодорога Н-09);

с. Яблуниця, Надвірнянський район (автодорога Н-09).

Реклама



З 06:00 до 21:00:

с. Драгомирчани (автодорога Н-09);

Івано-Франківськ (автодорога Н-18, вул. Тисменицька)

с. Отинія, Коломийський район (автодорога Н-10);

с. Іванівці, Коломийський район (автодорога Т-0905)

с. Мишин, Коломийський район (автодорога Р-24);

с. Турка, Коломийський район (автодорога місцевого значення);

с. Корнич, Коломийський район (автодорога Н-10);

с. Гвіздець, Коломийський район (автодорога Р-24);

с. Грохолин Ліс, Надвірнянський район (автодорога Н-09);

с. Цуцилів, Надвірнянський район (автодорога Т-0906)

смт Ворохта, Надвірнянський район (автодорога Р-24).

Нагадаємо, за словами медиків, ситуація з COVID-19 в Івано-Франківській області критична – у лікарні вперше надходять важкі киснезалежні діти з коронавірусом.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама