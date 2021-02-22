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На Прикарпатті почали роботу карантинні блокпости (фото)

22 лютого, 06:57

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У поліції стверджують, що не блокують рух

В Івано-Франківській області через спалах COVID-19 працюють 16 карантинних контрольно-пропускних пунктів, на яких несуть службу спільно поліцейські, медики, рятувальники і військові.

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Про це повідомила прес-служба поліції області.

"На контрольно-пропускних пунктах правоохоронці і медики здійснюють контроль за дотриманням карантинних обмежень у сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадянам і за необхідності перевіряють документи", – йдеться в повідомленні.

У разі виявлення ознак захворювання людей направлятимуть до медичних установ.

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Крім того, правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху, пояснюють їм важливість дотримання карантину і закликають обмежити пересування і виїжджати тільки за гострої потреби.

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У поліції підкреслюють, що не блокують, не обмежують і не перешкоджають руху транспорту, а здійснюють контроль і закликають громадян з розумінням поставитися до вимушених заходів.

Як і де працюють пункти

У цілодобовому режимі:

  • Івано-Франківськ (автодорога Н-10, Калуське шосе)
  • Івано-Франківськ (автодорога Н-09, вул. Галицька)
  • с. Черніїв (автодорога Т0906)
  • с. Делятин, Надвірнянський район (автодорога Н-09);
  • с. Яблуниця, Надвірнянський район (автодорога Н-09).
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З 06:00 до 21:00:

  • с. Драгомирчани (автодорога Н-09);
  • Івано-Франківськ (автодорога Н-18, вул. Тисменицька)
  • с. Отинія, Коломийський район (автодорога Н-10);
  • с. Іванівці, Коломийський район (автодорога Т-0905)
  • с. Мишин, Коломийський район (автодорога Р-24);
  • с. Турка, Коломийський район (автодорога місцевого значення);
  • с. Корнич, Коломийський район (автодорога Н-10);
  • с. Гвіздець, Коломийський район (автодорога Р-24);
  • с. Грохолин Ліс, Надвірнянський район (автодорога Н-09);
  • с. Цуцилів, Надвірнянський район (автодорога Т-0906)
  • смт Ворохта, Надвірнянський район (автодорога Р-24).

Нагадаємо, за словами медиків, ситуація з COVID-19 в Івано-Франківській області критична – у лікарні вперше надходять важкі киснезалежні діти з коронавірусом.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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поліція Прикарпаття Івано-Франківська область коронавірус блокпости
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