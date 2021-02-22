На Прикарпатье начали работу карантинные блокпосты (фото)

В Ивано-Франковской области из-за вспышки COVID-19 работают 16 карантинных контрольно-пропускных пунктов, на которых несут службу совместно полицейские, медики, спасатели и военные.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
"На контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы", – говорится в сообщении.
В случае выявления признаков заболевания людей будут направлять в медицинские учреждения.
Кроме того, правоохранители проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения, объясняют им важность соблюдения карантина и призывают ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости.
В полиции подчеркивают, что не блокируют, не ограничивают и не препятствуют движению транспорта, а осуществляют контроль и призывают граждан с пониманием отнестись к вынужденным мерам.
Как и где работают пункты
В круглосуточном режиме:
- Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калушское шоссе)
- Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая)
- с. Черниев (автодорога Т0906)
- с. Делятин, Надворнянский район (автодорога Н-09);
- с. Яблуница, Надворнянский район (автодорога Н-09).
С 06:00 до 21:00:
- с. Драгомирчаны (автодорога Н-09);
- Ивано-Франковск (автодорога Н-18, ул. Тисменицкая)
- с. Отыня, Коломыйский район (автодорога Н-10);
- с. Ивановцы, Коломыйский район (автодорога Т-0905)
- с. Мишин, Коломыйский район (автодорога Р-24);
- с. Турка, Коломыйский район (автодорога местного значения);
- с. Корнич, Коломыйский район (автодорога Н-10);
- с. Гвоздец, Коломыйский район (автодорога Р-24);
- с. Грохолин Лес, Надворнянский район (автодорога Н-09);
- с. Цуцилов, Надворнянский район (автодорога Т-0906)
- пгт Ворохта, Надворнянский район (автодорога Р-24).
Напомним, по словам медиков, ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской области критическая – в больницы впервые поступают тяжелые кислородозависимые дети с коронавирусом.
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