На Прикарпатті стався землетрус: подробиці

Із населених пунктів інформація не надходила

На Івано-Франківщині помітили землетрус. Фото: колаж "Сьогодні"

21 грудня на Івано-Франківщині зафіксували землетрус. Це сталося о 18:06 по Києву в районі селища Делятин.

Про це повідомили на сейсмостанції "Львів".

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Деталі

За інформацією чергового сейсмостанції "Львів", землетрус зафіксований у вівторок, 21 грудня, о 18:06 по Києву на Івано-Франківщині в районі селища Делятин.

Координати епіцентру – широта 48.5 гр.; довгота 24.5 гр.

Із населених пунктів інформація не надходила.

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Подібні випадки в Україні

На Івано-Франківщині у вівторок, 12 жовтня, стався землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера. Поштовхи зафіксували о 10.25.

"Епіцентр землетрусу знаходиться у Богородчанському районі Івано-Франківської області, на глибині 5 км. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче за межу чутливості людей ", – йдеться у повідомленні.

Експерти уточнили, що на території зазначеного Прикарпатського району цього року це вже другий землетрус. Попереднє зафіксували 13 липня – тоді магнітуда становила 2,3.

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Вранці у четвер, 23 вересня, в Україні стався землетрус магнітудою 4,3. Підземні поштовхи найбільше відчувалися на Тернопільщині.

Джерело землетрусу знаходилося на глибині 6 км. Його зафіксували о 06:17 на глибині 10 км на кордоні Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Найбільше землетрус відчувалося біля міста Чортків. Також підземні поштовхи відчули мешканці Хмельницької, Чернівецької та Вінницької областей.

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