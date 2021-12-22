На Прикарпатье произошло землетрясение: подробности

Из населенных пунктов информация не поступала

В Ивано-Франковской области заметили землетрясение. Фото: коллаж "Сегодня"

21 декабря в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение. Это произошло в 18:06 по Киеве в районе поселка Делятин.

Об этом сообщили на сейсмостанции "Львов".

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По информации дежурного сейсмостанции "Львов", землетрясение зафиксировано во вторник, 21 декабря, в 18:06 по Киеву в Ивано-Франковской области в районе поселка Делятин.

Координаты эпицентра – широта 48.5 гр.; долгота 24.5 гр.

Из населенных пунктов информация не поступала.

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Подобные случаи в Украине

В Ивано-Франковской области во вторник, 12 октября, произошло землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера. Толчки зафиксировали в 10:25.

"Эпицентр землетрясения находится в Богородчанском районе Ивано-Франковской области, на глубине 5 км. По классификации землетрясений относится к неощутимым. По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей", – говорится в сообщении.

Эксперты уточнили, что на территории указанного района Прикарпатья в этом году это уже второе землетрясение. Предыдущее зафиксировали 13 июля – тогда магнитуда составила 2,3.

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Утром в четверг, 23 сентября, в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,3. Подземные толчки больше всего ощущались в Тернопольской области.

Источник землетрясения находился на глубине 6 км. Его зафиксировали в в 06:17 на глубине 10 км на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Больше всего землетрясение ощущалось около города Чортков. Также подземные толчки почувствовали жители Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областей.

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