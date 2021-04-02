На Прикарпатті знову скандал: вибори на одній з дільниць визнали недійсними

Більш того, несподівано зникли 100 бюлетенів за суперника Вірастюка

На 87-му окрузі на Прикарпатті, де проходять довибори до Верховної Ради, знову скандал. Цього разу голосування на одній з дільниць визнали недійсним.

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Про це повідомив рух Чесно, який пильно стежить за цим процесом.

Цієї ночі планували підрахувати голоси з 20 виборчих дільниць, але вийшло обробити лише п'ять.

"На одній з п'яти дільниць вибори визнали недійсними (№261030). На цій ділянці перемагав Олександр Шевченко (кандидат від партії "За майбутнє"). У нього було 377 голосів, а у Василя Вірастюка (кандидат від "Слуги народу") – 141. Причина визнання виборів недійсними – проблема із заявами і голосуванням на дому", – йдеться у повідомленні.

Кілька членів ОВК викликали поліцію. Один заявив про викрадення бюлетенів на цій "невизнаній дільниці". Повідомляється про зникнення 100 бюлетенів за Шевченка.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував скандал на Прикарпатті. Він намагався змусити Шевченка встати на коліна і вибачитися, перевіряв посвідчення журналістів і паспорта.

Пізніше депутат пояснив скандал на довиборах. За його словами, він разом з іншими депутатами приїхали на 87-й округ, щоб захистити вибори.

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