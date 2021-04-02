Русский
$ 27,83
32,7
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

На Прикарпатті знову скандал: вибори на одній з дільниць визнали недійсними

2 квітня, 11:01

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Більш того, несподівано зникли 100 бюлетенів за суперника Вірастюка

На 87-му окрузі на Прикарпатті, де проходять довибори до Верховної Ради, знову скандал. Цього разу голосування на одній з дільниць визнали недійсним.

Реклама

Про це повідомив рух Чесно, який пильно стежить за цим процесом.

Цієї ночі планували підрахувати голоси з 20 виборчих дільниць, але вийшло обробити лише п'ять.

"На одній з п'яти дільниць вибори визнали недійсними (№261030). На цій ділянці перемагав Олександр Шевченко (кандидат від партії "За майбутнє"). У нього було 377 голосів, а у Василя Вірастюка (кандидат від "Слуги народу") – 141. Причина визнання виборів недійсними – проблема із заявами і голосуванням на дому", – йдеться у повідомленні.

Кілька членів ОВК викликали поліцію. Один заявив про викрадення бюлетенів на цій "невизнаній дільниці". Повідомляється про зникнення 100 бюлетенів за Шевченка.

В тренді
Загиблих під Шумами могло бути більше: лікарка винесла пораненого з-під куль (фото)
Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував скандал на Прикарпатті. Він намагався змусити Шевченка встати на коліна і вибачитися, перевіряв посвідчення журналістів і паспорта.

Пізніше депутат пояснив скандал на довиборах. За його словами, він разом з іншими депутатами приїхали на 87-й округ, щоб захистити вибори.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вибори Прикарпаття
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Смерть чоловіка після щеплення від COVID-19 у Чернівцях: у нього виявили коронавірус
Смерть чоловіка після щеплення від COVID-19 у Чернівцях: у нього виявили коронавірусЗахід
На Прикарпатті пом'якшують карантин: що дозволили
На Прикарпатті пом'якшують карантин: що дозволилиЗахід
Небо чорне від диму: на Закарпатті палали відразу кілька багатоповерхівок (фото і відео)
Небо чорне від диму: на Закарпатті палали відразу кілька багатоповерхівок (фото і відео)Захід
У Чернівцях після COVID-щеплення помер чоловік: що кажуть у МОЗ
У Чернівцях після COVID-щеплення помер чоловік: що кажуть у МОЗУкраїна
Жорстоке вбивство студентки у Львові: хлопця загиблої заарештували (відео)
Жорстоке вбивство студентки у Львові: хлопця загиблої заарештували (відео)Захід
Рівне за крок від
Рівне за крок від "червоної зони". У місті посилюють карантинЗахід

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти