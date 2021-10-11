На Прикарпатті жорстоко вбили ветерана АТО – йому було всього 25 років (фото)

В Івано-Франківську помер від ножового поранення в груди 25-річний учасник бойових дій Василь Попадич.
Про це пише "Суспільне".
Замах
За словами голови Надвірнянської громади Зіновія Андрійовича, на хлопця здійснювали замах. Рана була в області серця. До лікарні Василя привезли в дуже важкому стані. На жаль, його не вдалося врятувати.
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Були надії
В ніч з 8 на 9 жовтня хірурги проводили операцію, запустили серце, тому що хлопця привезли у стані клінічної смерті.
На апараті штучної вентиляції легень стан хлопця було стабільно важкий. У неділю о 03:00 ночі він помер.
Василя Попадича поховають 12 жовтня в 11:00 у Надвірній.
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