На Прикарпатье жестоко убили ветерана АТО – ему было всего 25 лет (фото)

В больницу парня доставили уже в очень тяжелом состоянии

Участник АТО умер в 3 часа ночи / Коллаж "Сегодня"

В Ивано-Франковске умер от ножевого ранения в грудь 25 летний участник боевых действий Василий Попадыч.

Об этом пишет "Суспільне".

Покушение

По словам председателя Надворнянской общины Зиновия Андреевича, на парня покушались. Рана была в области сердца. В больницу Василия привезли в очень тяжелом состоянии. К сожалению, его не удалось спасти.

25 летний участник боевых действий Василий Попадыч

Были надежды

В ночь с 8 на 9 октября хирурги проводили операцию, запустили сердце, потому что хлопця привезли в состоянии клинической смерти.

На аппарате искусственной вентиляции легких состояние парня было стабильно тяжелое. В воскресенье в 03:00 ночи он скончался.

Василия Попадыча похоронят 12 октября в 11:00 в Надворной.

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