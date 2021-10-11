На Прикарпатье жестоко убили ветерана АТО – ему было всего 25 лет (фото)

В Ивано-Франковске умер от ножевого ранения в грудь 25 летний участник боевых действий Василий Попадыч.
Об этом пишет "Суспільне".
Покушение
По словам председателя Надворнянской общины Зиновия Андреевича, на парня покушались. Рана была в области сердца. В больницу Василия привезли в очень тяжелом состоянии. К сожалению, его не удалось спасти.
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Были надежды
В ночь с 8 на 9 октября хирурги проводили операцию, запустили сердце, потому что хлопця привезли в состоянии клинической смерти.
На аппарате искусственной вентиляции легких состояние парня было стабильно тяжелое. В воскресенье в 03:00 ночи он скончался.
Василия Попадыча похоронят 12 октября в 11:00 в Надворной.
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