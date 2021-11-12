На Волині п'яний водій збив двох дітей та втік: у якому вони стані

Учора, 11 листопада, у Волинській області у Горохівському районі п'яний водій збив двох дітей, а після ДТП втік.
Про це повідомляє поліція Волинської області.
Що трапилося
За кермом Renault Megane Scenic сидів 42-річний житель Горохівщини. Він був п'яний. Водій збив двох дітей, 3 та 13 років. Вони їхали велосипедом у попутному напрямку. Після ДТП чоловік зник з місця.
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Що з дітьми
Через аварію 13-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. Молодший брат постраждалої тілесних ушкоджень не отримав.
Машину поліцейські вилучили.
Як покарають водія
За фактом ДТП слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
Чоловіку загрожує позбавлення волі до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами від трьох до п'яти років.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
- перевищення безпечноїшвидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне управління – 5%.
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