На Закарпатті діти закидали камінням автомобіль швидкої допомоги

Діти пошкодили камінням двері і переднє вікно швидкої. На щастя, ніхто з медиків не постраждав

У селі Білки Хустського району Закарпатської області діти закидали камінням карету швидкої медичної допомоги, яка приїхала на виклик.

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Про це повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Тетяна Щеголева, передає Суспільне.

Медиків 28 червня о 1:00 викликали місцеві жителі. Начальниця Іршавської станції екстреної медичної допомоги Оксана Кинів повідомила, що поки медики надавали допомогу хворим, їх автомобіль закидали камінням діти ромської національності. Ніхто з працівників швидкої допомоги не постраждав.

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Після того як на місце події викликали поліцію, неповнолітні втекли.

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"Невідомі пошкодили задні двері авто і розбили переднє вікно швидкої", – розповіла Оксана Кинів.

Наразі проводиться перевірка, кримінальне провадження ще не відкрито.

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