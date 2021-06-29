На Закарпатье дети забросали камнями автомобиль скорой помощи

Дети повредили камнями двери и переднее окно скорой. К счастью, никто из медиков не пострадал

В селе Белки Хустского района Закарпатской области дети забросали камнями карету скорой медицинской помощи, которая приехала на вызов.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Закарпатья Татьяна Щеголева, передает Суспільне.

Медиков 28 июня в 1:00 вызвали местные жители. Начальница Иршавской станции экстренной медицинской помощи Оксана Кинив сообщила, что пока медики оказывали помощь больным, их автомобиль забросали камнями дети ромской национальности. Никто из работников скорой помощи не пострадал.

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После того, как на место происшествия вызвали полицию, несовершеннолетние убежали.

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"Неизвестные повредили заднюю дверь авто и разбили переднее окно скорой", — рассказала Оксана Кинив.

На данный момент проводится проверка, уголовное производство еще не открыто.

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Также напомним, в Кропивницком родственники пациента с подтвержденным коронавирусом напали на врача и угрожали ему физической расправой. Инцидент произошел в инфекционном отделении Центральной городской больнице.

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