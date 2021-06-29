Українська
$ 27,4
32,74
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

На Закарпатье дети забросали камнями автомобиль скорой помощи

29 июня 2021 14:58

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Дети повредили камнями двери и переднее окно скорой. К счастью, никто из медиков не пострадал

В селе Белки Хустского района Закарпатской области дети забросали камнями карету скорой медицинской помощи, которая приехала на вызов.

Реклама

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Закарпатья Татьяна Щеголева, передает Суспільне.

Медиков 28 июня в 1:00 вызвали местные жители. Начальница Иршавской станции экстренной медицинской помощи Оксана Кинив сообщила, что пока медики оказывали помощь больным, их автомобиль забросали камнями дети ромской национальности. Никто из работников скорой помощи не пострадал.

Читайте также: В Киеве напали на бригаду скорой помощи: есть пострадавшие

После того, как на место происшествия вызвали полицию, несовершеннолетние убежали.

Реклама

"Неизвестные повредили заднюю дверь авто и разбили переднее окно скорой", — рассказала Оксана Кинив.

Не пропусти!
Швеция – Украина: онлайн матча 1/8 финала Евро-2020
Украина vs Швеция на Евро-2020

На данный момент проводится проверка, уголовное производство еще не открыто.

Ранее мы сообщали, что во Львове пьяная компания напала на медиков скорой помощи.

Также напомним, в Кропивницком родственники пациента с подтвержденным коронавирусом напали на врача и угрожали ему физической расправой. Инцидент произошел в инфекционном отделении Центральной городской больнице.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Под Львовом толпу пассажиров забыли на вокзале. Им предложили ехать в кабине с машинистом
Под Львовом толпу пассажиров забыли на вокзале. Им предложили ехать в кабине с машинистомЗапад
Ветер снес террасы и вырвал деревья с корнями, на улицах потоп. Львов накрыла мощная буря – фото и видео
Ветер снес террасы и вырвал деревья с корнями, на улицах потоп. Львов накрыла мощная буря – фото и видеоЗапад
Реанимировали больше часа: подробности гибели студента на полумарафоне во Львове (обновлено)
Реанимировали больше часа: подробности гибели студента на полумарафоне во Львове (обновлено)Запад
На Закарпатье арестовали начальника СИЗО: что натворил
На Закарпатье арестовали начальника СИЗО: что натворилЗапад
В Ужгороде огромная ветка рухнула на посетителей кафе – момент падения попал на видео
В Ужгороде огромная ветка рухнула на посетителей кафе – момент падения попал на видеоЗапад
С выпускного – в больницу. На Прикарпатье в ресторане отравились подростки (обновлено)
С выпускного – в больницу. На Прикарпатье в ресторане отравились подростки (обновлено)Запад

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять