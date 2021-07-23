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На Закарпатті потяг зіткнувся з вантажівкою, локомотив зійшов з рейок: фото з місця аварії

23 липня 2021 14:58

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Водій вантажівки проігнорував переїзну сигналізацію і спробував проскочити перед потягом, але не вийшло

Локомотив сильно постраждав

Локомотив сильно постраждав / Фото: Укрзалызниця

На Закарпатті потяг зіткнувся з вантажівкою на залізничному переїзді, кілька людина звернулися по допомогу до лікарів. Пасажирів рейсу будуть відвозити іншим поїздом. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

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ДТП сталася сьогодні близько 12:00 на регульованому переїзді перегону Королево – Рокосово. Водій проігнорував мобільну сигналізацію і спробував проскочити перед самим потягом, але не уникнув зіткнення.

Кабіну локомотива сильно зім'яло. Фото: "Укрзалізниця"

Від удару локомотив потягу зійшов з рейок першою колісною парою. Стало відомо, що кілька пасажирів звернулися до медиків, які прибули на місце аварії.

Від удару вантажівка перекинулася. Фото: "Укрзалізниця"
Фото: "Укрзалізниця"

Також туди виїхали комісія "Укрзалізниці" та поліція. Пасажирів рейсу Київ – Солотвино доставлять на кінцеву станцію Солотвино дизель-потягом. Пасажирів зворотного рейсу Солотвино – Київ дизель-потягом буде доставлено на станцію Королево, звідки потяг вирушить у столицю.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", у вагонах "Укрзалізниці" знову проблема з кондиціонерами – пасажирам доводиться їхати з мокрими від задухи спинами у вагонах із забитими вікнами. Ми дізналися, скільки в Україні вагонів без кондиціонерів і чому їх досі випускають у рейси.

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А нещодавно під Фастовом жителів ужахнули рейки біля станції. Місцевий житель зняв на відео, як хитаються десятки кріплень, які тримають рейки.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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