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На Закарпатье поезд столкнулся с грузовиком, локомотив сошел с рельсов: фото с места аварии

23 июля 2021 14:58

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Водитель грузовика проигнорировал переездную сигнализацию и попытался проскочить перед поездом, но не получилось

Локомотив сильно пострадал

Локомотив сильно пострадал / Фото: Укрзализныця

На Закарпатье поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде, несколько человек обратились за помощью к врачам. Пассажиров рейса будут отвозить другим поездом. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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ДТП произошло сегодня около 12:00 на регулируемом переезде перегона Королево – Рокосово. Водитель проигнорировал переездную сигнализацию и попытался проскочить перед приближающимся поездом, но не избежал столкновения.

Кабину локомотива сильно помяло. Фото: "Укрзализныця"

От удара локомотив поезда сошел с рельсов первой колесной парой. Стало известно, что несколько пассажиров обратились к медикам, которые прибыли на место аварии.

От удара грузовик перевернулся. Фото: "Укрзализныця"
Фото: "Укрзализныця"

Также туда выехали комиссия "Укрзализныци" и полиция. Пассажиров рейса Киев – Солотвино доставят на конечную станцию ​​Солотвино дизель-поездом. Пассажиров обратного рейса Солотвино – Киев дизель-поездом доставят на станцию ​​Королево, откуда состав отправится в столицу.

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Как сообщали новости "Сегодня", в вагонах "Укрзализныци" опять проблема с кондиционерами – пассажирам приходится ехать с мокрыми от духоты спинами в вагонах с заколоченными окнами. Мы узнали, сколько в Украине вагонов без кондиционеров и почему их до сих пор выпускают в рейсы.

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А недавно под Фастовом жителей ужаснули рельсы на станции. Местный житель снял на видео, как шатаются десятки креплений, удерживающие рельсу.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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