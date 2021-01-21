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На Закарпатті під час пожежі загинула майже сотня домашніх тварин

21 січня, 14:38

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Рятувальники кілька годин гасили пожежу на площі 400 "квадратів"

У місті Хуст Закарпатської області сталася пожежа в урочищі Богрік. Внаслідок в хліві загинули 30 свиней та птиці.

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Як повідомили в пресслужбі ДСНС, будівля належала 60-річному місцевому жителю. Пожежа почалася близько 1:30, 21 січня.

На момент прибуття рятувальників площа пожежі вже становила близько 400 "квадратів". З'ясувалося, що осередком займання стала покрівля споруди. О 03:00 пожежники локалізували пожежу. А повна його ліквідація тривала до п'ятої ранку.

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Внаслідок пожежі 30 свиней і 60 курей, які перебували всередині будівлі, загинули ще до прибуття рятувальників. Вогнем також було знищено 400 "квадратів" покрівлі. А ось іншу половину хліва від знищення бійці ДСНС таки зуміли врятувати. Причини та збитки пожежі встановлюються.

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На місці події працювало три одиниці техніки.

Раніше ми повідомляли, що на фермі під Києвом живцем згоріли 100 тварин. Вдалося врятувати 43 тварин.

Також нагадаємо, в пожежі у Херсонській області згоріло понад тисячу тварин і птахів. Горіла дерев'яна господарська будівля в провулку Ярмарковий.

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Закарпаття рятувальники свині пожежа ДСНС хлів
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