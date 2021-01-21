На Закарпатті під час пожежі загинула майже сотня домашніх тварин

Рятувальники кілька годин гасили пожежу на площі 400 "квадратів"

У місті Хуст Закарпатської області сталася пожежа в урочищі Богрік. Внаслідок в хліві загинули 30 свиней та птиці.

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Як повідомили в пресслужбі ДСНС, будівля належала 60-річному місцевому жителю. Пожежа почалася близько 1:30, 21 січня.

На момент прибуття рятувальників площа пожежі вже становила близько 400 "квадратів". З'ясувалося, що осередком займання стала покрівля споруди. О 03:00 пожежники локалізували пожежу. А повна його ліквідація тривала до п'ятої ранку.

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Внаслідок пожежі 30 свиней і 60 курей, які перебували всередині будівлі, загинули ще до прибуття рятувальників. Вогнем також було знищено 400 "квадратів" покрівлі. А ось іншу половину хліва від знищення бійці ДСНС таки зуміли врятувати. Причини та збитки пожежі встановлюються.

На місці події працювало три одиниці техніки.

Раніше ми повідомляли, що на фермі під Києвом живцем згоріли 100 тварин. Вдалося врятувати 43 тварин.

Також нагадаємо, в пожежі у Херсонській області згоріло понад тисячу тварин і птахів. Горіла дерев'яна господарська будівля в провулку Ярмарковий.

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