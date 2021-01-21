На Закарпатье при пожаре погибла почти сотня домашних животных

Спасатели несколько часов тушили пожар на площади 400 "квадратов"

В городе Хуст Закарпатской области произошел пожар в урочище Богрик. В результате в хлеву погибли 30 свиней и птица.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, здание принадлежало 60-летнему местному жителю. Пожар начался около 1:30, 21 января.

На момент прибытия спасателей площадь пожара уже составляла около 400 "квадратов". Выяснилось, что очагом возгорания стала кровля сооружения. В 03:00 пожарные локализовали пожар. А полная его ликвидация продолжалась до пяти утра.

Реклама

В результате пожара 30 свиней и 60 кур, которые находились внутри постройки, погибли еще до прибытия спасателей. Огнем также было уничтожено 400 "квадратов" кровли. А вот другую половину хлева от уничтожения бойцы ГСЧС таки сумели спасти. Причины и ущерб пожара устанавливаются.

На месте происшествия работало три единицы техники.

Ранее мы сообщали, что на ферме под Киевом заживо сгорели 100 животных. Удалось спасти 43 животных.

Также напомним, в пожаре в Херсонской области сгорели более тысячи животных и птиц. Горела деревянная хозяйственная постройка в переулке Ярмарочный.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама