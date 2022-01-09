На Закарпатті триває повінь – одне село залишилося без світла

З початку робіт підрозділами ДСНС відкачано близько 5 тис. 300 м3 води

В Україні затопило кілька сіл. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 9 січня у Закарпатській області продовжується потоп. Так, у селі Руське Поле підтопленими залишаються 5 домогосподарств, а в Тереблі взагалі немає електрики.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Які населені пункти затопило?

У неділю, 9 січня, залишаються підтопленими 5 домогосподарств у селі Руське Поле Тячівського району Закарпатської області та близько 450 га сільгоспугідь у Хустському районі. Вода сходить самопливом.

Підтоплень житлових будинків та підвальних приміщень немає.

Крім того, частково відсутнє електропостачання у селі Теребля Тячівського району Закарпатської області.

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Зазначається, що проїзд на дорогах забезпечено. З початку робіт підрозділами ДСНС відкачано близько 5 тис. 300 м3 води.

Україну може затопити – у яких регіонах чекати на небезпеку

На річці Латориця на 0,3-0,6 метра продовжиться підвищення рівнів води утриманням високого шару води на заплавi, підтопленням дороги села Малі Геєвці та Тисянка. Синоптики прогнозують 2-й рівень небезпеки – помаранчевий.

На річці Тиса на 1,5-2 метри можливе підвищення рівня води. Також очікується 1-й рівень небезпеки – жовтий.

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8-9 січня на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська області) очікується відновлення підйомів рівнів води на 0,1-0,5 м, подекуди можливий початковий вихід води.

На річці Західний Буг біля м. Кам'янка-Бузька триватиме підйом води та рівень небезпеки жовтий.

Крім того, 8-10 січня на річках басейну Прип'яті триватиме підйом рівнів води на 0,1-0,3 м. Також місцями можливий вихiд води на заплаву на річці Горинь у створі поста Дубровиця та рівень небезпеки жовтий.

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