Україну може затопити – у яких регіонах чекати на небезпеку

У суботу, 8 січня, на річках Закарпаття Латориці та Тисі продовжиться підвищення рівнів води.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Де можуть бути потопи?
На річці Латориця на 0,3 – 0,6 метра продовжиться підвищення рівнів води утримання високого шару води на заплавi, підтопленням дороги села Малі Геєвці та Тисянка. Синоптики прогнозують 2 рівень небезпеки – помаранчевий.
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На річці Тиса на 1,5 – 2 метри можливе підвищення рівня води. Також очікується 1 рівень небезпеки – жовтий.
8-9 січня на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська області) очікується відновлення підйомів рівнів води на 0,1 – 0,5 м, подекуди можливий початковий вихід води.
На річці Західний Буг біля м. Кам'янка-Бузька продовжиться підйом води та рівень небезпеки жовтий.
Крім того, 8-10 січня на річках басейну Прип'яті продовжиться підйом рівнів води на 0,1-0,3 м. Також місцями можливий вихiд води на заплаву на річці Горинь у створі поста Дубровиця та рівень небезпеки жовтий.
Поки по всій Україні потепління, Карпати замело снігом
У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський вранці 5 січня здійнявся сильний вітер, видимість лише 30 метрів.
Незважаючи на те, що у більшості регіонів різко потепліло, на вершині гори все ще лежить сніг, там поки що три градуси морозу.
"Станом на 09:45 05.01.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер західний 14-16 м/с. Температура повітря -3 градуси", – йдеться у повідомленні.