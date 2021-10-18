Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодування Саакашвілі Рішення РНБО Рішення РНБО
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

На Закарпатті стався землетрус – усі подробиці

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
18 жовтня, 10:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Поштовхи виявили о 2:20. Інформація з населених пунктів не надходила
У Закарпатській області зафіксували землетрус. Фото: колаж "Сьогодні"
У Закарпатській області зафіксували землетрус. Фото: колаж "Сьогодні"

У Закарпатській області в понеділок, 18 жовтня, зафіксували землетрус магнітудою 2,5 за шкалою Ріхтера. Поштовхи виявили о 2:20.

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Реклама

Що відомо про землетрус?

У селі Бодалово Закарпатської області стався землетрус магнітудою 2,5 о 2:20 18 жовтня. Землетрус зафіксували на глибині 1,4 км.

Як розповіли в департаменті цивільного захисту регіону, інформація з населених пунктів не надходила.

"Координати епіцентру – широта 48.11 гр., довгота 22.62 гр. Глибина гіпоцентру 0.5 +-1.4км", – зазначили у пресслужбі.

Реклама

Землетрус у Закарпатській області. Скриншот карти
Землетрус у Закарпатській області. Скриншот карти

Наскільки відчутний такий землетрус?

За класифікацією ранковий землетрус належить до помірних, відчувається людьми всередині приміщення. Предмети, які висять, сильно коливаються, а картини зсуваються з місця. Відчутні коливання схожі з коливаннями, викликаними падінням важких предметів всередині будівлі.

На території Тернопільської області зареєстровано землетрусу 23 квітня 2020 і 28 травня 2019 років з магнітудою 2,0.

Реклама

Подібні випадки в Україні

В Івано-Франківській області у вівторок, 12 жовтня, стався землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера. Поштовхи зафіксували о 10:25.

"Епіцентр землетрусу знаходиться в Богородчанському районі Івано-Франківської області, на глибині 5 км. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей", – йдеться в повідомленні.

Експерти уточнили, що на території вказаного району Прикарпаття цього року це вже другий землетрус. Попередній зафіксували 13 липня – тоді магнітуда становила 2,3.

Вранці у четвер, 23 вересня, в Україні стався землетрус магнітудою 4,3. Підземні поштовхи найбільше відчувалися в Тернопільській області.

Джерело землетрусу знаходилося на глибині 6 км. Його зафіксували о 6:17 на глибині 10 км на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Найбільше землетрус відчувався біля міста Чортків. Також підземні поштовхи відчули жителі Хмельницької, Чернівецької та Вінницької областей.

Раніше ми повідомляли:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦

18 жовтня 1991. Кабінет міністрів України затвердив постанову про створення потужностей з виготовлення національної валюти та цінних паперів

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

94 605

захворіло за тиждень в Україні

+5%

Вакцинація
Станом на 17 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 490 162
Люди, які отримали мінімум одну дозу
7 956 093
Всього введених доз 14 446 255
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
11
13:27
4
Показати бiльше
Неділя, 17 жовтня
0:0
Відео Про матч
1:2
Відео Про матч
Понеділок, 18 жовтня
19:30
Дивись на:
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.45

МЕГАПОЛІСИ
ТОП-5 найбагатших міст
Токіо, Японія
Токіо, Японія
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Південна Корея
Сеул, Південна Корея
Лондон, Велика Британія
Лондон, Велика Британія
1/2

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
SHOW MUST GO ON

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Кім Кардаш'ян для Balenciaga
Осінь у великому місті
Головні івенти жовтня
Спланувати дозвілля
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти