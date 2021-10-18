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На Закарпатье произошло землетрясение – все подробности

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
18 октября, 10:20
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Толчки обнаружили в 2:20. Информация из населенных пунктов не поступала
В Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Фото: коллаж "Сегодня"
В Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Фото: коллаж "Сегодня"

В Закарпатской области в понедельник, 18 октября, зафиксировали землетрясение магнитудой 2,5 по шкале Рихтера. Толчки обнаружили в 2:20.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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Что известно о землетрясении?

В селе Бодалово Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,5 в 2:20 18 октября. Землетрясение зафиксировали на глубине 1,4 км.

Как рассказали в департаменте гражданской защиты региона, информация из населенных пунктов не поступала.

"Координаты эпицентра – широта 48.11 гр., долгота 22.62 гр. Глубина гипоцентра 0.5 +-1.4 км", – отметили в пресс-службе.

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Землетрясение в Закарпатской области. Скриншот карты
Землетрясение в Закарпатской области. Скриншот карты

Насколько ощутимо такое землетрясение?

По классификации утреннее землетрясение относится к умеренным, ощущается людьми внутри помещения. Предметы, которые висят, сильно колеблются, а картины сдвигаются с места. Ощутимые колебания сходны с колебаниями, образованными падением тяжелых предметов внутри здания.

На территории Тернопольской области зарегистрировано землетрясения 23 апреля 2020 и 28 мая 2019 годов с магнитудами 2,0.

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Подобные случаи в Украине

В Ивано-Франковской области во вторник, 12 октября, произошло землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера. Толчки зафиксировали в 10:25.

"Эпицентр землетрясения находится в Богородчанском районе Ивано-Франковской области, на глубине 5 км. По классификации землетрясений относится к неощутимым. По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей", – говорится в сообщении.

Эксперты уточнили, что на территории указанного района Прикарпатья в этом году это уже второе землетрясение. Предыдущее зафиксировали 13 июля – тогда магнитуда составила 2,3.

Утром в четверг, 23 сентября, в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,3. Подземные толчки больше всего ощущались в Тернопольской области.

Источник землетрясения находился на глубине 6 км. Его зафиксировали в в 06:17 на глубине 10 км на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Больше всего землетрясение ощущалось около города Чортков. Также подземные толчки почувствовали жители Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областей.

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