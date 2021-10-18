На Закарпатті у ДТП загинула 17-річна дівчина: за кермом був водій під наркотиками

Ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували. Винуватцю загрожує серйозний строк

ДТП на Закарпатті. Фото: колаж "Сьогодні"

На Закарпатті в селі Косино сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України в Закарпатській області.

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Деталі ДТП

29-річний водій автомобіля Volkswagen Golf не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Внаслідок аварії загинула 17-річна дівчина – мешканка села Пузняківці.

Крім того, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували в лікарню з травмами.

Зазначається, що в машині також був ще один пасажир – 18-річний хлопець. Він і водій не травмувалися, а від медичної допомоги відмовилися.

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Машина після аварії. Фото: ГУНП

Водій був під наркотиками

Поліцейські з'ясували, що водій за кермом перебував під дією наркотиків. Зараз його затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Що загрожує водієві?

За фактом аварії слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння, унаслідок якого загинула людина.

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Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк від 5 до 10 років.

Машина вилетіла в кювет. Фото: ГУНП

Місце, де сталася аварія. Фото: ГУНП

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, який стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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