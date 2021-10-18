На Закарпатті у ДТП загинула 17-річна дівчина: за кермом був водій під наркотиками

На Закарпатті в селі Косино сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України в Закарпатській області.
Деталі ДТП
29-річний водій автомобіля Volkswagen Golf не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Внаслідок аварії загинула 17-річна дівчина – мешканка села Пузняківці.
Далі по темі
Крім того, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували в лікарню з травмами.
Зазначається, що в машині також був ще один пасажир – 18-річний хлопець. Він і водій не травмувалися, а від медичної допомоги відмовилися.
Водій був під наркотиками
Поліцейські з'ясували, що водій за кермом перебував під дією наркотиків. Зараз його затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання.
Що загрожує водієві?
За фактом аварії слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння, унаслідок якого загинула людина.
Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк від 5 до 10 років.
Місце, де сталася аварія. Фото: ГУНП
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Крім того, названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, який стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
Раніше ми писали:
- Поліцейські влаштували дві погоні на вулицях Києва. Обидві закінчилися ДТП (відео)
- В Києві через серйозну ДТП на мосту утворився затор: як потрапити в центр міста (карта)
- 4 роки ДТП з Зайцевою: винуватиця поводиться так, ніби готується вийти на свободу
- У Волинській області водій іномарки на смерть збив матір трьох дітей і загинув сам (фото)
- На Буковині в результаті моторошної ДТП загинули двоє людей (фото)