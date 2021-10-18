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На Закарпатье в ДТП погибла 17-летняя девушка: за рулем был водитель под наркотиками

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
18 октября, 12:26
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Еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали. Виновнику грозит серьезный срок
ДТП на Закарпатье. Фото: коллаж "Сегодня"
ДТП на Закарпатье. Фото: коллаж "Сегодня"

На Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Закарпатской области.

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Детали ДТП

29-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и съехал в кювет. В результате в аварии погибла 17-летняя девушка – жительница села Пузняковцы.

Кроме того, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали в больницу с травмами.

Отмечается, что в машине также был еще один пассажир — 18-летний парень. Он и водитель не травмировались, а от медпомощи отказались.

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Машина после аварии. Фото: ГУНП
Машина после аварии. Фото: ГУНП

Водитель был под наркотиками

Полицейские выяснили, что водитель за рулем находился под действием наркотиков. На данный момент его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Что грозит водителю?

По факту аварии следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, в результате которого погиб человек.

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Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок от 5 до 10 лет.

Машина вылетела в кювет. Фото: ГУНП
Машина вылетела в кювет. Фото: ГУНП

Место, где произошла авария. Фото: ГУНП
Место, где произошла авария. Фото: ГУНП

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновения;
  • наезд на автомобиль, который стоит;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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