На Закарпатті у смертельній ДТП загинув 12-річний хлопчик (фото)

Автомобіль вилетів у кювет. На місці події працювали рятувальники

На Закарпатті сталася смертельна ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

Біля села Майдан Хустського району Закарпатської області сім'я потрапила в жорстку аварію. Внаслідок цього загинув 12-річний хлопчик.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України в Закарпатській області.

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Деталі ДТП

На дорозі "Долина-Хуст" у ДТП потрапило подружжя разом з трьома дітьми. Внаслідок аварії загинув 12-річний хлопчик. Решту потерпілих доставили з травмами до лікарні.

Водій не впорався з керуванням

Водій автомобіля Audi A4 рухався з боку села Верхній Бистрий у бік Майдану і не впорався з керуванням. Внаслідок цього машина вилетіла у кювет.

На Закарпатті родина потрапила в ДТП. Фото: ДСНС

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Що відомо про постраждалих?

Внаслідок аварії водій, його дружина і двоє дітей віком 10 років і 2 років отримали різні травми і були госпіталізовані до Міжгірської центральної лікарні.

Крім того, ще одна дитина – 12-річний хлопчик – загинув на місці ДТП.

Автомобіль вилетів у кювет. Фото: ДСНС

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У ДТП загинув 12-річний хлопчик. Фото: ДСНС

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на транспортний засіб, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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