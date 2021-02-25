На заході України починається вакцинація: подробиці

На заході України сьогодні, 25 лютого, Волинська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська та Хмельницька області отримали вакцини від коронавірусу, у низці цих областей вже стартувала вакцинація.

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Волинська область отримала 14 200 доз вакцини від COVID-19, це поки перша партія. Як повідомили в пресслужбі ОДА, 1-й етап вакцинації в регіоні стартує сьогодні.

У Львівської області є вже перші 42 200 доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield). Спочатку вакцинують працівників мобільних бригад по імунізації.

Як повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький на своїй сторінці в Facebook, у подальшому, на першому етапі – понад 1500 медиків, що працюють в лікарнях з хворими на COVID-19.

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Рівненська область отримала більше 17 000 вакцин від COVID-19, вакцинація вже стартувала.

"Вітаю перших вакцинованих – старшу медичну сестру кардіологічного відділення №2 Рівненської ЦМЛ Тетяну Васечко, завідувача консультативного відділення лікарні Віталія Демчука та подружжя лікарів – Галину і Віктора Москаленків. Також щеплюються працівники мобільних бригад з вакцинації", – написав голова ОДА Віталій Коваль на своїй сторінці у Facebook.

В першу чергу будуть вакциновані 20 медиків мобільних бригад по імунізації, повідомила заступник начальника управління охорони здоров'я ОДА Олена Гандзюк, яка є координатором по вакцинації в Рівненській області.

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"Наступними щеплення отримають близько 700 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19. Далі – майже 1,5 тисячі працівників та підопічних інтернатів та інших спецзакладів із догляду за літніми людьми. Також на першому етапі вакцину отримають майже три сотні працівників лабораторного центру та екстреної медичної допомоги", – розповіла Олена Гандзюк.

Тернопільська область також отримала першу партію вакцини Oxford/AstraZeneca. Вона складається з 16 тисяч доз і призначена для імунізації 8 тисяч жителів області, повідомили в пресслужбі ОДА.

На першому етапі заплановано вакцинувати медиків, що працюють в лікарнях з хворими yf COVID-19 і працівників, жителів інтернатів та інших спеціалізованих установ по догляду за літніми людьми.

Івано-Франківська область отримала 22 тисяч доз вакцини від COVID-19, розраховану на 11 тисяч місцевих жителів.

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"Першочергово вакцинуватимемо медиків з мобільних бригад. Потім медиків, які працюють у лікарнях із пацієнтами хворими на COVID-19, а також працівників та мешканців закладів із догляду за літніми людьми", – повідомив голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук на своїй сторінці в Facebook.

Закарпатська область отримала 14 500 доз вакцини. Як повідомили в пресслужбі ОДА, спочатку планується вакцинувати 38 медичних працівників з мобільних бригад по імунізації і 1620 медиків, які надають медичну допомогу хворим на COVID-19. Надалі мобільні бригади будуть вакцинувати працівників і жителів інтернатів або інших спеціалізованих установ догляду за літніми людьми.

Всього на першому етапі буде вакциновано близько 3000 жителів області, однак за кілька днів до вакцинації кількість бажаючих в кожному закладі буде додатково уточнюватися.

Вакцинація від COVID-19 на Закарпатті розпочнеться вже сьогодні.

А Хмельницька область отримала 18 300 доз вакцини від COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca (Covishield), повідомили в пресслужбі ОДА. Вакцинація стартує вже сьогодні.

Нагадаємо, в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу - першим щеплення отримав лікар з Черкаської області.

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