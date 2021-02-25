На западе Украины начинается вакцинация: подробности

На западе Украины сегодня, 25 февраля, Волынская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Хмельницкая области получили вакцины от коронавируса, в ряде этих областей уже стартовала вакцинация.

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Волынская область получила 14 200 доз вакцины от COVID-19, это пока первая партия. Как сообщили в пресс-службе ОГА, 1-й этап вакцинации в регионе стартует сегодня.

Во Львовской области есть уже первые 42 200 доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield). Первоначально вакцинируют работников мобильных бригад по иммунизации.

Как сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий на своей странице в Facebook, в дальнейшем, на первом этапе – более 1500 медиков, работающих в больницах с больными COVID-19.

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Ровенская область получила более 17 000 вакцин от COVID-19, вакцинация уже стартовала.

"Приветствую первых вакцинированных – старшую медицинскую сестру кардиологического отделения №2 Ровенской ЦГБ Татьяну Васечко, заведующего консультативного отделения больницы Виталия Демчука и супругов врачей – Галину и Виктора Москаленко! Также прививаются работники мобильных бригад по вакцинации", – написал председатель ОГА Виталий Коваль на своей странице в Facebook.

В первую очередь будут вакцинированы 20 медиков мобильных бригад по иммунизации, сообщила заместитель начальника управления здравоохранения ОГА Елена Гандзюк, которая является координатором по вакцинации в Ровенской области.

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"Следующими прививки получат около 700 медиков, работающих в больницах с больными COVID-19. Дальше – почти 1,5 тысячи работников и подопечных интернатов и других спецучреждений по уходу за пожилыми людьми. Также на первом этапе вакцину получат почти три сотни работников лабораторного центра и экстренной медицинской помощи", – рассказала Елена Гандзюк.

Тернопольская область также получила первую партию вакцины Oxford/AstraZeneca. Она состоит из 16 тысяч доз и предназначена для иммунизации 8 тысяч жителей области, сообщили в пресс-службе ОГА.

На первом этапе запланировано вакцинировать медиков, работающих в больницах с больными COVID-19 и работников, жителей интернатов и других специализированных учреждений по уходу за пожилыми людьми.

Ивано-Франковская область получила 22 тысяч доз вакцины от COVID-19, рассчитанных на 11 тысяч местных жителей.

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"В первую очередь будем вакцинировать медиков из мобильных бригад. Затем медиков, работающих в больницах с пациентами больными COVID-19, а также работников и жителей заведений по уходу за пожилыми людьми", – сообщил председатель Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук на своей странице в Facebook.

Закарпатская область получила 14 500 доз вакцины. Как сообщили в пресс-службе ОГА, первоначально планируется вакцинировать 38 медицинских работников с мобильных бригад по иммунизации и 1620 медиков, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19. В дальнейшем мобильные бригады будут вакцинировать работников и жителей интернатов или других специализированных учреждений ухода за пожилыми людьми.

Всего на первом этапе будет вакцинировано около 3000 жителей области, однако за несколько дней до вакцинации количество желающих в каждом заведении будет дополнительно уточняться.

Вакцинация против COVID-19 на Закарпатье начнется уже сегодня.

А Хмельницкая область получила 18 300 доз вакцины от COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca (Covishield), сообщили в пресс-службе ОГА. Вакцинация стартует уже сегодня.

Напомним, в Украине стартовала вакцинация от коронавируса – первым прививку получил врач из Черкасской области.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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